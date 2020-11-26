老梅國小「品格福利社」 買東西不用錢看表現

老梅國小成立新的福利社，商品用錢也買不到，是學校老師為培養孩子良好品格，設立的「品格福利社」，學生只要表現學校訂定的七大成就品格，就可以得到老師獎勵的品格券，有了品格券就能到品格福利社裡兌換自己喜愛的商品。

老梅國小校長黃家裕說，品格券還不只是可以用來買品格福利社裡的東西，就像是市面上流通的貨幣一般，學生們可以選擇存起來，品格銀行還會發放利息，或是選擇捐款給弱勢，學校就會協助把等值的現金捐出去，執行一段時間下來，贏得學生熱烈迴響。

老梅國小六年級導師說，以往學生比較不會表現出的品格行為，像是課桌椅擺放整齊，而有了品格券之後，個人品格良好養成，大家都會注意要表現好的品格展現，不僅如此，孩子們還會互相提醒，要一起表現良好品格。

老梅國小校長黃家裕表示，品格福利社規則中，最特別之處，若是福利社物品裡沒有自己想要的，還可以選擇簽下夢想契約並指定物品，等到品格券累計達標，學校就會在朝會中頒獎表揚，而品格券與福利社的運行其實就像是一個小社會，期待透過這個小社會，不僅僅培養孩子良好的品格，也讓學生學習支配錢的能力，更省思如何才是正確的金錢觀。