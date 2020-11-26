年久失修難行 汐止新台五路人行道整修
汐止新台五路靠近東科的人行道，因為年久失修破損嚴重，再加上鄰近科學園區，每天上下班的人多，走起來不方便也不安全，所以，市府目前也在進行人行道改善工程，今(26)日市議員廖先翔也到現場關心，全新的人行道也預計在年底完工。
市議員廖先翔指出，新台五路從汐止科學園區往南興路、公所方向的人行道，過去就是水泥的鋪面甚至連地磚都沒有，起碼已經做了二、三十年，跟市容也格格不入，尤其是對向的人行道今年有企業認養重新施作，剩下往汐止市區這方向狀況是比較不好的，那其實這裡也算是公所的門面，所以，也有請市府養工處協助改善。
廖先翔表示，在市府的幫忙下，人行道更新工程已經在施作當中，希望在更新後，不管在市容的改善以及行人的通行都更有保障，同時在施作的同時，也可以同時檢視水溝下面的一些排水、擋土設施有沒有損壞一併做體檢。
目前人行道工程還在進行中，為了行人安全有隔出臨時便道提供通行，而全新人行道也預計在年底完工，讓行人有更舒適安全的通行空間。
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