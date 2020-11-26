籌設淡海國小完成設計 盼111學年能招生

淡水區淡海新市鎮人口一年比一年增加，從2年前開始爭取新設國民小學，目前新市二路與崁頂三路的文小五國小用地，也已經啟動淡海國小興建計劃，日前計設圖也出爐，預計年底前就可以拿到建照，讓淡海國小有望在2年內能夠完成，並且於民國111年8月啟動招生。

淡海新市鎮人口一年比一年增加，依照目前新市鎮當中只有一間新市國小，每學年都招生爆滿，鄰近小學對於新市鎮居民來說學區又太遠，因此地方從2年前開始爭取。

淡海國小校長林九牧表示，在校園設計部份，校舍建築5到6層樓，有42班的量體，還設有公托、幼兒園、以及長照服務，另外還有中央廚房提供營養午餐，還可以供應鄰近小學，學校也設置360坪的社區活動中心，讓鄰近社區居民可以融入，使用圖書館等等，讓校園朝向社區公共化。

校長林九牧指出，由於校舍樓層較一般來的高一些，因此當中也設計了學生不用下樓就可以有的活動空間，例如屋頂有空中運動場等等。而目前看到校地正在整地當中，預計年底前就可以拿到建照，並且由新工處來興建校舍，舉辦動土典禮，也讓淡海國小有望在2年內能夠完成，並且於民國111年8月啟動招生，讓淡水區新市鎮，國小新生額滿，家長擠破頭搶學校的窘境問題，得以解決。