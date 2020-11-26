運動人多沒水喝 汐止運動場增飲水機

汐止綜合運動場每天上千人運動休閒，不過，運動完了想喝個水卻很不方便，，今(26)日新北市議員張錦豪現場會勘，希望能夠增設飲水機之外，針對目前運動場照明都是使用傳統燈泡，也希望能夠一併改善，節能減碳更環保。

好天氣不少民眾來跑跑步或是健走，也可以看到有家長帶著小朋友來兒童砂坑區玩沙，就連鄰近的汐止國中上體育課，也會帶到汐止綜合運動場來跑步，不過，一直以來，都有民眾反應來運動休閒想喝水、裝水卻很不方便。

市議員張錦豪指出，汐止綜合運動場很多人會來這邊運動，包括旁邊的汐止國中、秀峰高中都會來這裡上體育課，那很多學生或，是愛好運動者常會有飲用水的需求，所以，錦豪也跟公所建議在看台中間廊道這裡增加三台的飲水機。

張錦豪表示，在經過會勘後決定，將在年底增設三台的飲水機，並且在入口處設置明顯的標示，方便運動民眾裝水喝，同時也建議公所體育場的照明目前是傳統比較耗電式的，也一併更換成省電環保的照明設備。