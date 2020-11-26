愛心育幼院啟用太陽光電系統 租金貼補電費

新北市愛心育幼院今天啟動太陽光電發電系統，啟發幼童保護環境推動綠電，每年發電量約可提供19個家庭1年用電量，減碳約3.6萬公斤。每年發電場地租金還可以貼補育幼院的電費。

基督教芥菜種會今天表示，附設愛心育幼院今天啟用「天空9號」太陽光電發電系統，這是台灣綠主張綠電生產合作社推動的太陽能發電第9處地點。

芥菜種會董事長吳瑞仁表示，雖是社區的小力量，但發揮育幼院生愛護環境的教育意義；也是響應聯合國「全球永續發展目標」的里程碑。

芥菜種會說，與台灣綠主張綠電生產合作社攜手響應綠能行動，在愛心育幼院辦公室和院舍屋頂，裝置太陽光電發電系統，統計預估「天空9號」每年可發電6萬6000度，約19個家庭1年用電量，可減碳約3.6萬公斤，以行動支持再生能源愛地球。

育幼院院長蘇鈺惠表示，推動減塑、垃圾分類及垃圾減量，非必要不使用免洗餐具，平日引導孩子思考低碳生活的重要。未來發電收入將歸綠電所有，育幼院每年收到租金約新台幣2萬5000元，可補貼育幼院一年電費的7.2%。

她說，這是長遠的投資，除教育的意義，因減少部分屋頂的雨水沖積與陽光曝曬，未來20年可節省漏水及隔熱的維修預算。