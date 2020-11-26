東北角貢寮鮑產季到 新北行銷活動開跑
新北市府今天舉辦「貢寮鮑」行銷記者會，正式宣布又到了貢寮鮑產季，歡迎大家至東北角玩賞風景優美的海岸線外，也能品嚐在地新鮮可口的貢寮鮑，讓遊客賞美景又吃美食。
新北市政府農業局今天舉辦2020貢寮鮑產地系列活動宣傳記者會，會中公布眾多活動期間優惠內容，副市長吳明機表示，為了推廣貢寮在地優質水產品，市府建立「貢寮鮑」品牌，並輔導養殖戶取得產銷履歷及生產追溯認證，是東北角在地安心的絕佳珍味。
農業局表示，為了讓更多人品嚐到鮮美的貢寮鮑，不僅將舉辦貢寮鮑快閃市集活動，即日起開放網路報名參與貢寮鮑滋養風味餐的辦桌活動，由貢寮區漁會嚴選提供在地食材及貢寮鮑，經總鋪師精心製作，呈現一桌美味的海鮮大餐，優惠價只要新台幣7777元。
農業局指出，為推廣在地產業及完善東北角海岸線觀光遊憩據點，市府整建澳底漁貨直銷中心並擬於12月19日開幕，為配合貢寮鮑產季，由貢寮區漁會經營的直銷中心將提供遊客完善的採買、用餐環境及遊憩服務設施。
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