台中議員跟著散播2所高中傳疑似學生不雅照 校方譴責

台中市議員賴佳微今天在群組披露，傳出有人穿著中部兩所高中名校制服，在校園內拍攝疑似不雅猥褻照，並在推特（Twitter）上分享，警方正調查是男學生間的不當或嘻鬧行為，還是校外人士穿著制服所為。台中市教育局表示，經查該推特帳號所撰文章多為猥褻內容，已請疑似學校調閱相關監視影像。

其中一所學校表示，議員「散播」的人物、服裝確是該校體育服，但場景與人物皆無法完全確認，且體育服是很容易取得，是否是學校學生所為？或有人故意？無法確認。未來會對學生進行性別平等教育及法律知識的再宣導。

這所明星高中也質疑議員賴佳微，高中生均未成年，議員發現此問題，竟然公開在群組「跟風」張貼不雅照，沒有依正常管道處理，是正確的行為嗎？賴佳微助理在接獲詢問後，馬上收回照片，並表達抱歉。

賴佳微群組表示，本來是低調請局處處理，但不知消息從何處傳出，很多媒體詢問，所以只能在自己的媒體群發表聲明，以後也會更注意相片與文字上傳媒體群組是否妥當，感謝提醒。

賴佳微群組表示，近期這類事件在台中產生所謂連鎖效應，站在監督的立場，是希望校方能夠遏止這樣的歪風，也希望教育局能夠加強作為，不該再讓相關案件不斷的發生。

這所明星高中表示，這個推特（Twitter）帳號有多所學校的不雅照，是否是有心人士，故意買了各校制服，散布對台中市各校不利的照片，希望警方查辦。校方會增進學生對於性別平等的知能，並加強校園安全管制，也會提醒學生注意自身安全。

台中市教育局表示，這些不雅照片、推特相關資訊均，已提供警察局少年隊依法查察。同時，教育局已請學校檢討人員出入管理機制，務必落實門禁管理、會客辦證管制，並提高校園巡查次數，避免不明人士進入教室從事違法行為。