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明倫社宅今開始申請 下午3時已湧入172申請案件

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市明倫社宅今開始受理申請，截至下午3時40分已有172件申請數量。圖／北市府提供
北市明倫社宅今開始受理申請，截至下午3時40分已有172件申請數量。圖／北市府提供

北市明倫社宅今開始接受申請，僅管整體租金高於其他社宅，但從今早起截至下午3時40分止，北市都發局已收到172件申請，最受到關注的3房型申請情況並不熱絡，申請案件僅4件；一房型申請者最多，高達135件。

明倫社宅高額租金讓民眾瞠目結舌，尤其3房型在未補助、租金以市價85折計算，仍須月付4萬500元，其他房型租金也比其他社宅租金略高，但申請情況熱絡。

目前14坪一房型申請部分，低收入戶有12件、其他特殊身分家戶11件、原住民族戶2件、本市市民57件、本市就學就業者48件、設籍在地區里5件。

27坪二房型申請案，低收入戶2件、其他特殊身分家戶1戶、原住民族戶2戶、本市市民15件、本市就學就業者12件、設籍在地區里1件。

44坪三房型申請案則有本市就學就業者2件、其他特殊身分家戶2件，總計共有150件申請案件。

北市都發局指出，由於社會十分專注社宅申請議題，因此將所有申請收件資訊即時公開公布在「北市社會住宅招租網上」（https://www.public-rental-housing.gov.taipei/Statistics）。

都發局表示，每次的社宅招租申請案件的數量不一定，但民眾申請意願都很踴躍，像是前陣子木柵、大橋頭、金龍社宅的三合一聯合招租，第一天申請案件約有200多件，其中兩間較為熱門，另一間僅零星申請數。

而東明社宅第一天也收到近200件申請數量；目前明倫社宅於下午3時已有150個申請案件，從數字來看申請情況算是不錯。

都發局表示，未來申請數量將逐漸增加，但是否受到4萬元租金影響，導致申請人數不如預期，還要等到最後統計才會知道。

社宅 北市 原住民

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