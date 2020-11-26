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北溝記錄片二部曲首映 導演李佳懷：山洞回到原點

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
導演李佳懷（左）拍攝的「廢墟的⼒度-北溝⼆部曲」記錄片今天在台中市霧峰林家花園的「草厝多媒體中⼼」首映，圖右為其妻廖英棚。圖／讀者提供
導演李佳懷（左）拍攝的「廢墟的⼒度-北溝⼆部曲」記錄片今天在台中市霧峰林家花園的「草厝多媒體中⼼」首映，圖右為其妻廖英棚。圖／讀者提供

導演李佳懷拍攝的「廢墟的力度-北溝二部曲」記錄片今天在台中市霧峰林家花園的「草厝多媒體中心」首映，這是關於曾經收藏故宮國寶的北溝山洞未來何去何從的系列第2部記錄片；相隔第1部的「廢墟的力度-北溝藏寶傳奇」已有5年。李佳懷今天表示，還打算繼續再拍第3部片，讓再北溝山洞的最終結果在5年後呈現。

李佳懷是中國科技大學影視設計系助理教授，並曾協助導演李安「少年Pi的奇幻漂流」一片拍攝。他表示，會以北溝山洞拍攝記錄片，是出於他是霧峰人以及對霧峰的關心，除了第1部片曾獲國家文化藝術基金會補助30萬元，餘均自費拍攝，至今已花200餘萬元。此片更是和妻子廖英棚共同作業，以最精簡的人力完成。

李佳懷說，第1部片記錄文史工作者如何發現北溝山洞，以及讓山洞登錄為台中市的歷史建物；這部片子則是記錄，登錄為歷史建物之後才是真正困難的開始，例如地主沒有資源和相關專業知識開發再利用，公部門也卡在水土保持法和當地屬禁限建區域，使得土地再利用受限；最後因當地積水，地主基於安全把山洞填平，使得山洞回動最初的原點。

他說，這部片接下來會利用半年時間全國巡迴放映並辦座談，讓大家參與意見。5年後，無論是開發再利用或是就這樣放在那裡，應該都要有個答案。

經過拍攝過程，他同情地主無法開發，錢就卡在那裡，另也同情公部門手上有許多文資法的案子，但一切都得要依法行事，而他也同情文史工作者提出此案，但好像還害了某些人。他說，這件事沒有任何人不對，大家都應該算是受害者，這是他想呈現的多元觀點。

李佳懷說，以往只要看到報紙報導那一個歷史建築被燒了或被鏟除，都會很心痛，但直到拍了記錄片深入了解之後，他感覺沒有誰是錯的；歷史建築也跟人一樣，該有它最好的時光跟壽命，如果勉強要留下來，卻沒有再利用的第二春，那其實跟一個病人插管蠻類似的，「已有些凌遲的感覺」想繼續拍下去，是想有一個結果讓觀眾去從各個角度了解。

台中市文化資產處長李智富今指出，北溝因曾存放故宮國寶受重視，但因受限當地在地震斷層帶200百公尺內，屬禁限建區，開發受限，且若要開發也必須有山坡地保育的水土保持計畫和興辦計畫，並獲相關機關審核許可才可以，因此至今仍無可動彈，山洞也僅露出剩3分之1。

導演李佳懷（左）拍攝的「廢墟的⼒度-北溝⼆部曲」記錄片今天在台中市霧峰林家花園的「草厝多媒體中⼼」首映，文史工作者吳東明（中）和霧峰區農會總幹事黃景建都前往觀賞。圖／讀者提供
導演李佳懷（左）拍攝的「廢墟的⼒度-北溝⼆部曲」記錄片今天在台中市霧峰林家花園的「草厝多媒體中⼼」首映，文史工作者吳東明（中）和霧峰區農會總幹事黃景建都前往觀賞。圖／讀者提供
導演李佳懷拍攝的「廢墟的⼒度-北溝⼆部曲」記錄片今天在台中市霧峰林家花園的「草厝多媒體中⼼」首映。圖／讀者提供
導演李佳懷拍攝的「廢墟的⼒度-北溝⼆部曲」記錄片今天在台中市霧峰林家花園的「草厝多媒體中⼼」首映。圖／讀者提供
北溝山洞因曾存放故宮國寶受重視。圖／本報系資料照片
北溝山洞因曾存放故宮國寶受重視。圖／本報系資料照片

歷史建築 文史工作者 台中市

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