北市查核婚姻媒合業 解約金偏高籲簽約前多比較

台北市法務局今天公布婚姻媒合實體服務查核結果，消費爭議最多是無法接受解約條件、退款流程等，且解約金偏高，呼籲民眾應多看、多詢問、多比較。

北市府法務局今天開記者會公布109年度婚姻媒合實體服務查核結果，內容包含定型化契約審閱期、解約條件、解約後違約金、手續費等負擔及退款計算方式，業者經輔導後，皆已完成改善。

出席記者會的北市府民政局股長林峯裕指出，自去年9月至今年8月，接獲48件有關婚姻媒合、實體約會或交友APP的消費爭議案，其中36件為實體媒合服務。

他說，在消費爭議分類，對解約條件、退費金額及退款流程無法接受佔69%；對業者提供的安排約會頻率、次數、對象等媒合服務不滿意佔26%；對業者定型化契約審閱期有疑義佔5%。

法務局主任消保官楊麗萍表示，有民眾簽約後，未使用配對約會服務就解約，卻要支付20%違約金，且實際使用服務消費者，則會被收更高比例違約金，解約金都偏高。業者認為雙方簽約後，業者提供資料建置、協助配對等服務，若消費者提前解約，需支付手續費、違約金。

楊麗萍建議消費者尋求婚姻媒合服務，要多看、多詢問、多比較，堅持審閱期權利，應詳細審閱契約規定，並詳問契約內容，不要立即簽約。

她說，消費者也可多比較各家業者服務內容，若因婚姻媒合服務問題衍生消費爭議，可打消費者服務專線「1950」或市民熱線「1999」諮詢。