影／水泥都市驚現仙境花海 彩虹河濱公園現正綻放

北市彩虹河濱公園出現夢幻天際線！北市水利處在麥帥一橋、麥帥二橋栽種總面積達5201平方公尺（約1753坪）花海，打造如同仙境般令人心曠神怡的景致（花海影片：），水利處表示，即日起至明年2月為最佳觀賞期。

水利處河川管理科表示，彩虹河濱花海占地5201平方公尺（約1753坪），約12座標準型籃球場面積，栽種花海品中包含粉萼鼠尾草及天使花，這2種花都有著細長成串的花序，開滿紫色、白色小花。

尤其紫色的粉萼鼠尾草及天使花，因爲直立的植株，常有民眾誤認成外觀極為相似的薰衣草，大面積栽培時非常壯觀。水利處還在花海中設置木製鞦韆及月亮造型座椅，創造最佳IG打卡的網美景點。