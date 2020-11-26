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影／水泥都市驚現仙境花海 彩虹河濱公園現正綻放

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市在麥帥一橋、麥帥二橋栽種總面積達5201平方公尺花海。圖／水利處提供
北市在麥帥一橋、麥帥二橋栽種總面積達5201平方公尺花海。圖／水利處提供

北市彩虹河濱公園出現夢幻天際線！北市水利處在麥帥一橋、麥帥二橋栽種總面積達5201平方公尺（約1753坪）花海，打造如同仙境般令人心曠神怡的景致（花海影片：），水利處表示，即日起至明年2月為最佳觀賞期。

水利處河川管理科表示，彩虹河濱花海占地5201平方公尺（約1753坪），約12座標準型籃球場面積，栽種花海品中包含粉萼鼠尾草及天使花，這2種花都有著細長成串的花序，開滿紫色、白色小花。

尤其紫色的粉萼鼠尾草及天使花，因爲直立的植株，常有民眾誤認成外觀極為相似的薰衣草，大面積栽培時非常壯觀。水利處還在花海中設置木製鞦韆及月亮造型座椅，創造最佳IG打卡的網美景點。

水利處指出，現在天使花已全面盛開，粉萼鼠尾草還在生長中，預計12月底可完全盛開，想要前往賞花的民眾，可把握即日起至明年2月的最佳盛開期。花海內也設置觀賞步道，但遇下雨或澆水難免造成地表泥濘濕滑，民眾務必留小心慢行。

北市在麥帥一橋、麥帥二橋栽種粉萼鼠尾草及天使花，並設置觀賞步道、造型鞦韆及座椅。圖／水利處提供
北市在麥帥一橋、麥帥二橋栽種粉萼鼠尾草及天使花，並設置觀賞步道、造型鞦韆及座椅。圖／水利處提供
北市在麥帥一橋、麥帥二橋栽種總面積達5201平方公尺花海。圖／水利處提供
北市在麥帥一橋、麥帥二橋栽種總面積達5201平方公尺花海。圖／水利處提供
北市在麥帥一橋、麥帥二橋栽種粉萼鼠尾草及天使花，並設置觀賞步道、造型鞦韆及座椅。圖／水利處提供
北市在麥帥一橋、麥帥二橋栽種粉萼鼠尾草及天使花，並設置觀賞步道、造型鞦韆及座椅。圖／水利處提供

北市 520 賞花

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