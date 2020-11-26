童患「克魯仲氏症」 年幼面對N次手術未哭作畫還得獎

新北第23屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴展頒獎典禮，13歲的陳祐嘉罹患罕病「克魯仲氏症」，出生5個月大就氣切並進行多次手術，但他面對手術的痛楚未曾哭過，還因喜歡列車畫了無數張列車畫，這次更以「防疫列車」獲獎，陳祐嘉雖不善口說仍講出「我很開心」。

克魯仲氏症為自體顯性遺傳的顱顏發育不良症，頭形多為寬形或塔形、中臉部凹陷，有俗稱戽斗第三型咬合不良及凸眼症，陳祐嘉出生後每年都要多次進入醫院開刀，大小手術不斷，他總是勇敢面對。

陳祐嘉出生時腦部受壓迫、呼吸不順，5個月大就動了氣切手術，還因頸椎積水導致脊椎側彎、氣切及上下顎落差大無法正常咀嚼，甚至連頭蓋骨也是以3D列印的鈦合金完成，家人說他是醫院養大的孩子。

喜愛列車的陳祐嘉，曾要求家人帶往多良車站看火車、彰化看扇形車庫，聽著列車行駛聲音就能分辨車種，更喜歡拿著畫筆畫下列車的圖案，這次以新冠肺炎為主題，說明列車載到染病病患，請求支援載往消毒清洗的畫作。

陳祐嘉的姑姑說，陳祐嘉關節受到影響，手部虎口力氣不足也讓筆觸深淺不一，往往畫一下要休息一下，但不減對繪畫的熱情，擁有天馬行空的創作能力，因此她無限提供紙張，讓陳祐嘉盡情創作。。

新北社會局指出，「愛在畫中」的畫作，即日起至11月30日在新北市府4樓櫥窗展出；部分作品明年1月4日至2月26日在衛生福利部台北醫院展出；明年3月16日至4月7日則在美麗永安生活館展出。

社會局說，明年4月19日至5月21日在致理科技大學巡迴展出，明年5月24日至6月30日在板橋遠東百貨。