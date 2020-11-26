公館配水池興建3棟大樓 設水科學館化身新地標

台北自來水事業處今天表示，公館配水池使用40餘年，為讓配水池可多目標利用，規劃興建3棟大樓且設水科學館等，新大樓可化身成公館商圈新地標，預定民國113年底竣工。

台北自來水事業處今天舉辦「公館配水池共構綜合大樓」工程動工典禮，市長柯文哲等人出席。

北水處指出，位於思源街的公館配水池自66年落成，配水池容量為6萬噸，採地下式構造、上方為苗圃及停車場，配水池已建置40餘年，超過使用年限，為確保中正區、萬華區、文山區供水安全，規劃現址興建綜合大樓。

北水處表示，公館配水池經改建後，規劃地下3層、地上3棟建築，其中主棟為12層樓，設監控中心等，另2棟為10層樓，提供商辦空間對外招租，此外，前方設有水科學館，讓周邊居民或遊客可入內參觀，工程經費為新台幣50億餘元，預定113年底竣工。

北水處指出，公館配水池共構綜合大樓新建案的地下3樓會設置配水池，用來儲放處理後的約4.5萬公噸清水，地下室1、2樓設停車場，並連通3棟新大樓。

柯文哲致詞時說，公館配水池是台北市第3大淨水廠，使用超過40年，為提升用水品質，需要改建，並朝資產活用及活化周邊商圈為目標，3棟新大樓完成後，北水處也會進駐，未來可結合企業總部、商圈使用等多功能大樓，並設置新自來水科學館。