新北智駕電動巴士 12月8日混合車流測試載客

新北「智駕電巴168」將於11月28日啟動第3階段混合車流測試，並於12月8日於混流狀態下開放載客，新北交通局綜合規劃科長吳政諺說，已向交通部申請盼明年下半年，能從原本2站擴增至5、6站，車輛提升為3輛，並有跟車等模式。

智駕電動巴士今年4月在海新市鎮測試，從淡海輕軌崁頂站至美麗新影城站，來回距離1.2公里，今年8月則開放載客測試，成為全台第一個上路載客運行的智駕巴士，迄今已載客測試3個多月，載客人數為1萬3815人。

吳政諺說，周六將進行第3階段混合車流測試，會撤除淡水區新市六路二段及義山路二段的交通桿，與一般汽、機車混流，讓智駕電巴的反應行為更加擬真，初期測試10天不載客，12月8日開放網路預約搭乘。

智駕電巴上路至今約5個多月，車輛平均時速15公里，載客試營運期間紅外線易受到大雨影響，因反應速度稍微變慢，會出現自動緊急煞車狀況，且煞車力道稍為較大，但未有任何意外。

吳政諺表示，智駕電動巴士業者不斷利用天候調校，所短電腦判讀秒差，提升反應速度，藉此減少急煞狀況，未來混合車流測試時，重要路口會有義交協助指揮交通，若有任何交通事故，均已一般公路交通肇事鑑定。