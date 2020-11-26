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北市萬隆東社福園區今動土 將進駐20項社福及公共設施

聯合報 / 記者鍾維軒 / 台北即時報導
「萬隆東營區社會福利設施用地新建工程」今天舉辦動土典禮。記者鍾維軒 / 攝影
「萬隆東營區社會福利設施用地新建工程」今天舉辦動土典禮。記者鍾維軒 / 攝影

台北市社會局規劃已久的「萬隆東營區社會福利設施」今天動土，社會局長周榆修受訪時表示，萬隆東為綜合性的社福機構，服務對象包括老、少、婦、身障者，還有勞動局的庇護工廠、中繼職場社會企業，以及民政局、衛生局與教育局相關機構，鄰里相關的活動空間也都包含其中。

萬隆東營區社會福利設施原由國防部作為軍事法律事務使用，經過規劃將興建社福園區，為地上6層、地下2層綜合型社福園區，設置20項社福及公共服務設施。

台北市長柯文哲說，高齡化和少子化是台灣社會面臨的問題，從嬰幼兒、婦女、老人、身障者都依照需求規劃社福園區，包括托嬰、幼兒園、遊戲場地和老人服務中心長照機構都有，是多元化的社福機構。

「萬隆東營區社會福利設施用地新建工程」經費為13億8,380萬元，共地上6層、地下2層，附設177個汽車和212個機車停車位。未來會設置身心障礙資源中心、日間作業環境、全日住宿、社區式長照中心、老人服務中心、銀髮中繼職場、日照中心、住宿式長照、社區復健中心、區民活動中心、社區教室、幼兒園、親子館、托嬰中心、婦女及家庭服務中心等20項設施。

台北市長柯文哲出席「萬隆東營區社會福利設施用地新建工程」動土典禮。記者鍾維軒 / 攝影
台北市長柯文哲出席「萬隆東營區社會福利設施用地新建工程」動土典禮。記者鍾維軒 / 攝影

身障者 長照 幼兒園

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