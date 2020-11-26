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侵門踏戶？國中組長不給幼兒園用操場 校長：處理不當

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市螢橋國中有家長向議員徐立信陳請，指學校一名組長干擾螢橋非營利幼兒園的師生上課。記者林麗玉／攝影
台北市螢橋國中有家長向議員徐立信陳請，指學校一名組長干擾螢橋非營利幼兒園的師生上課。記者林麗玉／攝影

北市螢橋國中有家長向議員徐立信陳請，指學校一名組長干擾螢橋非營利幼兒園的師生上課。徐立信說，這名組長不僅干擾幼兒園學生、老師每周三使用學校操場的權利，還對幼兒園家長及老師疑有咆哮等行為，更曾指「幼兒園侵門踏戶到學校，我們不用客氣了」。

螢橋國中校長歐陽秀幸表示，該組長是擔心國中生下課與幼兒園小朋友互動會有危險，焦慮感比較高，但處理的確過當，該組長也承認自己的處理部分不當，學校已經更換操場管理事務的負責人，後續也會有考績處理，都已達成共識。

徐立信今天舉行記者會指控這名組長的不當行為，螢橋非營利幼兒園表示，這名組長從九月到十一月，每周三都會干擾幼兒園使用操場，不過這兩周以來，組長的行為較脫序，已經嚴重影響孩子的受教權，甚至是直接擋住路口，不讓孩子使用，議員質疑，學校怎麼會發生這樣的狀況，非常荒謬、離譜。

台北市教育局學前教育科吳青娟表示，教育局昨天知道這件事情後，今天第一時間上午七點多，已經請幾位家長代表與學校就此事件初步討論，科長說，她看過投訴影片後，對於發生這樣的事，讓家長孩子受到相當大驚嚇，相當不應該。

吳表示，學校昨天下午也找組長談過，該組長自己也覺行為不妥，對於已造成園方困擾、情緒不舒服，教育局已要求國中，要依照公務員考績規定進行處理。

吳青娟說，學校是公共財，幼兒園也有使用空間的權利，螢橋國中已經與幼兒園約定好，周三學校操場給幼兒園使用，對於該名組長有情緒上的反應，教育局也已經請校方，更換操場管理的窗口。

幼兒園 教育局 北市

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