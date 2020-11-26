社宅月租逾4萬惹議 柯文哲：蓋社宅是要抑制房價

台北市明倫社會住宅44坪3房型租金過高引熱議，市長柯文哲今天說，租金價是比市價低，且蓋社宅不是打房，是要抑制房價，但會再檢討，「就不要用那麼大的坪數」。

北市府都市發展局辦理招租中的明倫社會住宅，位於捷運圓山站附近，因44坪（含公設）3房型45戶，每戶月租為新台幣4萬500元，引發熱議。

市長柯文哲今天出席「公館配水池改建案工程動土典禮」活動，會前媒體問關於明倫社會住宅3房型租金過高的議題，柯文哲說，內部有很多辯論，當時是訂市價85折，且比旁邊房價低，盼可慢慢控制房價，不是一下就激烈處理，是有策略。

柯文哲離開會場時，再度被媒體追問明倫社會住宅3房型租金過高議題時表示，當時內部討論，若價格要便宜，就要有效使用面積，像共用廁所、客廳等，但會讓每個人分配居住面積較小。

柯文哲指出，內部討論時也是有各種意見，但明倫社會住宅租金是比市價低，蓋社會住宅不是要打房，是要抑制房價，只是過程較緩慢，這是有整體思考，事實上台北市房屋自有率達85%，並重申目標是要抑制房價。

至於明倫社會住宅44坪3房型的坪數是否過大，柯文哲說，會再檢討，「就不要用那麼大的坪數」。