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北市抽檢蔬果殘留農藥 知名素食業者2蔬菜超標
為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北市衛生局定期至市場、超市、賣場、餐飲店、蔬果零售業者等抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年10月共計抽驗49件蔬果產品，發現9件不符合規定，不合格率18.4%。衛生局表示，提供農藥超標蔬果業者，可處6萬元以下、2億元以下罰鍰，目前已要求檢驗地點下架不合格產品。
此次抽檢發現9件不合格蔬果產品，包含賣場販售的「綠豆」1件檢出3項殘留農藥不符規定；「燕麥片」、「豌豆」各1件檢出2項殘留農藥不符規定。
老字號素食餐飲業者及市場攤販等，所販售的「豇豆」、「小黃瓜」、「芥藍」、「西芹」、「大陸妹萵苣」、「葡萄」各1件檢出1項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。
衛生局指出，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，將違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
衛生局除要求抽檢地點下架不合格商品且不得販售、也移請來源所轄衛生局及農政單位溯源處辦並輔導農民正確田間施藥，另通知北農依「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天、第2次停止供應1個月、第3次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。
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