北市抽檢蔬果殘留農藥 知名素食業者2蔬菜超標

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北市衛生局定期至市場、超市、賣場、餐飲店、蔬果零售業者等抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年10月共計抽驗49件蔬果產品，發現9件不符合規定，不合格率18.4%。衛生局表示，提供農藥超標蔬果業者，可處6萬元以下、2億元以下罰鍰，目前已要求檢驗地點下架不合格產品。

此次抽檢發現9件不合格蔬果產品，包含賣場販售的「綠豆」1件檢出3項殘留農藥不符規定；「燕麥片」、「豌豆」各1件檢出2項殘留農藥不符規定。

老字號素食餐飲業者及市場攤販等，所販售的「豇豆」、「小黃瓜」、「芥藍」、「西芹」、「大陸妹萵苣」、「葡萄」各1件檢出1項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

衛生局指出，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，將違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。