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綠建築設計 土城明德活動中心落成
新北市土城明德市民活動中心今日正式啟用，並舉辦揭牌儀式，這也是土城重劃區首座市民活動中心，採綠屋頂建築設計，可造福明德里周邊7里共3萬7千多名市民，提供更優質的休憩場域。
揭牌儀式於上午舉行，新北市長侯友宜到場主持，周邊數百位里民皆到場參加，除了舞龍舞獅表演外，侯友宜還與長者一起搓湯圓，氣氛熱絡。
侯友宜表示，明德市民活動中心位於土城重劃區內，周邊商場、新房林立，土城醫院也剛啟用，加上捷運三鶯線及萬大樹林線也正加速施工中，未來各項建設到位，地方發展將越來越完整。
民政局長柯慶忠說，明德市民活動中心總經費約1730萬，面積約100坪，設計採用玻璃落地門窗，將視覺延伸至戶外公園，里民在室內活動仍可享受綠意盎然的空間美感，另外，活動中心屋頂也種植草坪成綠屋頂建築，與現有地景融合。
土城陳國欽指出，明德活動中心位於捷運海山站、土城站間，可提供各類型的集會以及書法課、會跨課等不同研習活動使用，搭配公園綠地，將成為周邊最優質的休閒場所之一。
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