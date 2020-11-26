北市查核婚姻媒合業者 三大消費爭議之首是解約金偏高

北市法務局為維護交友聯誼的消費者權益，針對消費爭議較多的前6家婚姻媒合業者進行查核，包括定型化契約審閱期、解約條件、費用負擔、退款計算方式等條款，因中央尚無法令規範，只能輔導業者，目前均改善完成。消保官也提醒，這類婚友社的消費爭議，以解約金偏高最多，占約七成，消費者簽約前應三思。

民政局股長林峯裕指出，業者依服務內容收費，例如配對、排約、課程等，1至3年屬短程，收費約3萬元起，也有類似保證班，到雙方結婚為止，收費10萬元以上，但若中途解約，業者會收一成以上的解約金，消費者認為太高。

解約原因，包括不滿意排約服務或課程內容，也有人發現對方不是想要的對象，甚至簽約後還沒有使用到服務即反悔，業者通常會收取手續費。

民政局指出，從108年9月至109年8月止，北市政府共接獲48件有關婚姻媒合、實體約會或交友APP之消費爭議申訴案件。其中實體媒合服務共計36件，約占整體案件數比率75%。

另外，消費爭議類型最多的是對解約條件、退費金額及退款流程無法接受，占69%；其次是對業者提供的排約頻率、次數、對象等媒合服務不滿意，占26%；以及對業者定型化契約審閱期有疑義，占5%。

法務局主任消保官楊麗萍表示，由於目前中央主管機關尚無針對婚姻媒合業訂定「定型化契約應記載及不得記載事項」管理規範，導致業者所提供的定型化契約對於消費者權益之保障程度參差不一，這次查核重點，包括是否簽訂定型化契約、是否提供審閱期、契約內有無記載解除或終止契約時之退費條款、有無告知信用貸款機構之資訊，以及終止合約後之費用應由誰負擔。

消保官指出，經過輔導，業者均改善完成，例如應載明未使用服務，可全額退費；主契約期限內可依合退費機制申請解約，契約內明定解時甲乙雙方之相關權利義務供消費者自由選擇等。

法務局提醒消費者，尋求婚姻媒合服務時，要堅持審閱期權利，詳細審閱契約，不要立即簽約，並了解收費方式、服務項目以及解約退費條款，多比較各家業者服務項目內容，才能找到對的另一半。