北水公館配水池共構大樓2024年完工 將蓋首座水科學館

台北市長柯文哲今天出席公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓動土典禮，柯文哲表示，未來北水處的企業總部將進駐配水池共構的多功能大樓內，並規劃自來水科學館，加上周邊既有的台大、公館商圈、自來水博物館，未來配水池，將為周邊帶來更繁榮商機。

台北市自來水園區的公館淨水場配水池，已逾汰換年限，加上災害緊急應變能力也有限，台北市政府將斥資50.6億元，進行公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓工程，工程預計於2024年底完工。

台北自來水事業處表示，公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓工程位於公館精華地區，市府為充分利用土地資源，並考量北水處位於長興街的多棟辦公廳舍已逾使用年限，所以整體趁改建，規劃與配水池共構興建的應變監控中心、行政管理中心及水科學館等，其餘空間則採多目標利用方式辦理。

北水處表示，這次的共構多目標大樓，除地下為配水池，地上也將規劃「水科學館」及「環境教育中心」，這也是台灣首座水科學主題教育場館，展示內容以互動操作為主，介紹自來水及水科學各種相關知識。