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扭轉北海岸「鬼屋」形象 海灣新城辦淨灘清潔家園
新北市石門區「海灣新城」社區全盛時期近有300戶住家，但因外觀破損、缺乏管理，被稱為北海岸3大鬼屋之一。經兩次區分所有權人會議，10月正式成立管委會，並提出社區環境清潔計畫，將與新北市府於28日上午合辦「青春山海線白沙灣淨灘暨海灣新城家園清潔日」，喚回原有住戶對家園的關心及重視，扭轉負面印象。
位於白沙灣及富基漁港間的海灣新城社區，屋齡超過40年，30年前開發時因擁有美麗海景被視為高級度假社區，但因東北季風侵蝕、交通不便等因素，居民逐漸撤離，加上管委會解散多年，建物、環境無人管理，外牆斑剝嚴重、環境髒亂，成為遊客及鬼屋愛好者探險之處。
在歷經兩次區分所有權人會議後，海灣新城於今年10月重新成立管委會，更成為石門區第一個社區管委會，為提倡家園環境整潔及凝聚住戶共識，主委張先生及管委會主動提出社區環境清潔計畫，並結合市府力量，擴大至淡金公路、白沙灣海灘等公共領域，作為海灣新城社區環境改善的關鍵第一步，翻轉一般民眾對於該社區負面印象，也成為青春山海線計畫的民間夥伴
城鄉局表示，「青春山海線白沙灣淨灘暨海灣新城家園清潔日」將於28日上午9點30分至12點舉行，號召市府相關單位同仁、當地民眾及海灣新城住戶一同前往白沙灣海灘旁的極北藍點沙灘23.5K處淨灘，希望透過此次淨灘及家園清潔活動，喚回原有住戶對家園的關心及重視，型塑溫馨社區。
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