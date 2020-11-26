環保署明年起開罰自助餐店未回收紙餐具 台中補助設置

台中市政府環境保護局推動「紙餐具循環友善計畫」，自助餐及便當店業者只要提供座位且使用紙製餐具，即可向環保局申請最高4000元紙餐具回收設施補助、2500元紅外線語音提醒設備費用，即日起申請至12月15日止。

環保局表示，行政院環保署已研擬「餐飲店業應設置資源回收設施規格及其他應遵行事項」草案，預計明年1月1日發布實施，將針對使用紙餐具業者訂定回收規定及罰則。因此，台中市提出補助計畫，協助自助餐及便當店業者設置回收相關設施，鼓勵妥善回收。

環保局指出，目前全市約千家自助餐及便當店業者，環保局自10月中旬開始清查輔導，已清查的564家業者中，有194家使用紙餐具，已輔導56家完成回收分類、10家完成回收設施設置，其餘業者將持續輔導及清查。

環保局說明，店家使用紙餐具，如無分類回收，與垃圾一同丟棄無法達成資源回收成效；紙餐盒為「紙容器類」，須與紙類分開回收，並妥善清理、分類、堆疊，提升回收成效，減輕環境負擔。