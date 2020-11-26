社宅月租4萬惹議 柯文哲：蓋社宅不是為打房用的

北市明倫社宅三房型44坪租金逾4萬元，遭質疑太貴、這就是柯文哲的居住正義？柯文哲今出席公館配水池改建動工，活動結束後，柯文哲再度表示，社宅若要便宜，就是客廳、廚房、廁所共用，面積小一點價格就會低一點。柯也說，蓋社宅也不是為了打房用的，目標是為房價抑制，不是為讓房價崩盤。

至於明倫社宅為什麼要蓋45戶三房型，當初為何如此規劃？柯文哲說，「對啊，所以會再回去檢討，不要用這麼大的坪數。」

柯文哲昨天出席明倫社住招租記者會，柯致詞自豪「這是我任內從設計、規劃、興建到完工、入住第一座，它有時代意義....，符合居住正義。」不過三房型租金高達4萬500元，引發熱議，柯文哲今會前受訪表示，市府內部有很多辯論，租金目標是市價85折，希望以緩緩，慢慢地將房價控制下來，不是下子，這是有策略的。

活動結束後，柯文哲再度說，社宅有一個計算公式，就是自償性55年、105%，但租金一定是比市價低。

柯也提到，當初租金訂定有兩點爭議，一點是，若價格要便宜，就是客廳、廚房、廁所要共用，但又有人說，每個人分配到的居住面積太小，若要便宜，就是空間有效使用，居住面積小一點，價錢就會低一點，內部討論很多有各種意見。

柯文哲表示，總之，台北市的社宅租金都在市價85%以下，甚至更低。柯也提到他對房價的態度，蓋社宅不是為了打房用的，而是讓房價可以抑制下來，這是一個緩慢的過程，若達到總戶數5%，就可以有效抑制房價，這有一個整體思考。

柯文哲說，台北市房屋自有率85%，目標是為房價抑制，不是為了讓房價崩盤，還是有很多考量。