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挑戰全國身心障礙運動會 侯友宜勉勵選手再創佳績

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（右二）今到第一體育場給予參賽選手勉勵，並給予加菜金，由桌球選手蘇晉賢代表受贈。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右二）今到第一體育場給予參賽選手勉勵，並給予加菜金，由桌球選手蘇晉賢代表受贈。記者江婉儀／攝影

兩年一度的全國身心障礙運動會，今年因為疫情延至11月27日舉辦，新北市代表隊今日一早由新北市長侯友宜授旗後出發至台東參賽，由世界級的桌球選手蘇晉賢代表授旗，林駿梃代表受贈加菜金，侯友宜期勉兩人可挑戰連霸成功，更鼓勵所有選手突破自我再創佳績。

代表隊中，有上屆賽會勇奪6金的田徑選手吳農彬，吳雖然視障但不因此受限，仍在田徑場上發光發熱，今年更新增挑戰跳高項目；在徑賽輪椅豪奪三金的選手薛宏銘，在一場車禍中造成身體的障礙，重新在田徑賽場上找到自己的一片天；還有選手黃楷倫原先是柔道專長，賽場上意外受傷後，轉戰身障運動表現依然亮眼。

侯友宜今到第一體育場給予參賽選手勉勵，並給予加菜金。侯友宜表示，身心障礙運動的訓練過程比起一般選手更困難，大家的努力與毅力超乎常人，用運動來展現活力，期許大家可以超越上屆的40金的成績，除了成績，更重要的是享受比賽的過程，維持健康快樂，希望透過比賽帶動更多身心障礙朋友來運動。

體育處表示，今天代表授旗的是身障桌球雙打高手，分別是世界排名第17名的蘇晉賢及世界排名第29名的林駿梃，2019年拿下亞洲身心障礙桌球錦標賽季軍，兩位選手平時練習場地就在板橋第一運動場桌球室，免費提供空間讓選手能夠持續而規律的練習，除了維持好球技之外，也激勵一起練習的桌球代表隊成員，追求好的表現。

今年新北市代表隊參加田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧滾球、特奧保齡球，共計13個種類競技132名選手代表參與，特別在賽前紀錄下選手努力過程，包括游泳、羽球、田徑跟桌球等不同項目選手，都會透過網路平台傳播。

全國身心障礙運動會因為疫情延至11月27日舉辦，新北市代表隊今日一早由新北市長侯友宜授旗後出發至台東參賽。記者江婉儀／攝影
全國身心障礙運動會因為疫情延至11月27日舉辦，新北市代表隊今日一早由新北市長侯友宜授旗後出發至台東參賽。記者江婉儀／攝影

侯友宜 體育

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