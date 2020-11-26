水情更加吃緊 北彰化清晨延後1小時才供水

由於旱象持續未能紓解，供水更加吃緊，台灣自來水公司第11區管理處宣布，彰化市及部分和美地區除維持兩時段減壓供水外，自昨天（25日）起，夜間減壓時段改為夜間10時至隔日6時，清晨延後1小時供水，希望在用水影響最小的原則下，提高節水率到5%，以期能穩定供水的目標。

台水11區處曾良琳處長表示，彰化地區因轄內無水庫，長期仰賴其他縣市支援用水，屬於用水艱困地區，從10月中旬開始，即針對水源來自台中的彰化市及部分和美地區採兩時段減壓供水，減壓時段分別為12時至下午4時及夜間10時至隔日5時。

曾良琳說，因為迄今進入枯水期，缺水更加嚴重，面對未來半年可能更為險峻的抗旱挑戰， 為配合中央旱災中央災害緊急應變中心政策，彰化市及部分和美地區除維持兩時段減壓供水外，並自25日起，夜間減壓時段改為夜間 10時至隔日6時，清晨延後1小時供水。