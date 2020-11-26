社宅租金逾4萬 居住正義？柯文哲：緩降房價 非一下子

台北市明倫社宅三房型44坪租金逾4萬元，遭質疑這是柯文哲的居住正義？柯文哲今天表示，市府內部已經有很多辯論，社宅的租金目標是市價85折，希望緩緩將房價控制，不是一下子，這是有策略。

台北市長柯文哲昨天出席明倫社住招租記者會，柯文哲致詞時自豪「這是我任內從設計、規劃、興建到完工、入住第一座，它有時代意義....，符合居住正義。」不過明倫社宅三房型租金高達4萬500元，引發熱議，柯文哲今天出席自來水公司公館配水池改建工程動土典禮，柯原本不接受聯訪，還說「我們不是昨天餵食鯊魚過了....」

不過對於媒體問，明倫社宅租金是否符合居住正義？柯文哲說，市府內部有很多辯論，租金目標是市價的85折，希望以緩緩，慢慢地將房價控制下來，不是一下子，這是有策略的，比旁邊的房價租金低。