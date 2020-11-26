快訊

驚！紐西蘭外島近100頭領航鯨擱淺死亡 場面令人心痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶救全台最爛的路見成效 中央再給1.2億修投89線

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉投89線46.3K、49K及52K進行道路改善工程，進度超前且成效不錯。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉投89線46.3K、49K及52K進行道路改善工程，進度超前且成效不錯。圖／南投縣政府提供

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路號稱「全台最爛的路」，常因颱風豪雨受災坍方，縣府為針對該線46.3K、49K及52K三大危險路段進行改善工程，而從今年連接動工至今，進度超前且成效不錯，近期再獲中央補助近1.2億元改善路面。

縣府指出，投89線是力行、紅葉等部落回家的路，更是仁愛發展觀光和載運農產品的必經幹道，但路況太差被稱做「全台最爛的路」，成鄉民之痛；縣長林明溱後上任後極力改善，今年更鎖定3大危險路段進行明隧道、修路固坡等工程。

其中，46.3K明隧道工程經費龐大，至今共花費1億3900多萬元，今年9月動工，因工程順利，進度大幅超前17%，已達到26.88%，原訂111年3月完工可望再提前，後續也會監督確保施工品質；另52K進行鋼性路面改善也接近完工。

而49K路段連年持續嚴重下陷，縣府為此改線加固邊坡路基，同時利用貨櫃堆疊設置保護駁坎，如今改線路段已完工，該段路基已堅固，邊坡也在鋼軌樁護欄保護下更穩固，貨櫃護坡工程則在堆疊兩層後發現仍不足，現正追加推疊第三層。

工務處表示，投89線除現有道路改善工程進度超前外，先前向公路總局新提報的全線破損路面及危險路段擇要改善工程，已獲列入生活圈計畫，其中路面改善約8888萬元、邊坡管理作業費近3000萬元，縣府在未來2年會逐步落實執行。

南投縣長林明溱則說，不論改線、明隧道或路面改善，成效不錯，投89線路基因此更堅固，加上再獲中央核定補助近1.2億元，而邊坡管理作業費將用於邊坡安全穩定監測，未來道路防災預警會更有保障，整體安全及平整性也將大幅提升。

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路改善工程，獲公路總局納入生活圈計畫再補助近1.2億元。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路改善工程，獲公路總局納入生活圈計畫再補助近1.2億元。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉投89線46.3K、49K及52K進行道路改善工程，進度超前且成效不錯。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉投89線46.3K、49K及52K進行道路改善工程，進度超前且成效不錯。圖／南投縣政府提供

林明溱 豪雨 颱風

延伸閱讀

南投人口流失比苗栗快 縣議員指原因是工業區少很多

草屯垃圾山燒出老問題 林明溱籲中央加速去化

影／反美萊豬 南投縣府會力推南投豬應戰

走七彩吊橋再到東埔泡湯 林明溱大推遊信義兩天一夜

相關新聞

水情更加吃緊 北彰化清晨延後1小時才供水

由於旱象持續未能紓解，供水更加吃緊，台灣自來水公司第11區管理處宣布，彰化市及部分和美地區除維持兩時段減壓供水外，自昨天...

社宅租金逾4萬 居住正義？柯文哲：緩降房價 非一下子

台北市明倫社宅三房型44坪租金逾4萬元，遭質疑這是柯文哲的居住正義？柯文哲今天表示，市府內部已經有很多辯論，社宅的租金目...

搶救全台最爛的路見成效 中央再給1.2億修投89線

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路號稱「全台最爛的路」，常因颱風豪雨受災坍方，縣府為針對該線46.3K、49K及52K三大...

挑戰全國身心障礙運動會 侯友宜勉勵選手再創佳績

兩年一度的全國身心障礙運動會，今年因為疫情延至11月27日舉辦，新北市代表隊今日一早由新北市長侯友宜授旗後出發至台東參賽...

新北林口區文化一路一段25個汽車停車格 將納管收費

新北林口區文化一路1段22巷的路邊停車格，出現遭長期占用，新北交通局指出，自12月1日起實施收費管理，平日上午8點至下午...

明倫社宅申租 3房型租金逾4萬元

台北市長柯文哲拚社宅政績，任內第一個「從無到有」的明倫社宅，今天起到12月9日開放民眾申請租住，預計明年1月抽籤、3月入...

坪數大、租金高 張金鶚：社宅政策需改進

明倫社會住宅44坪3房型月租高達4萬500元，引發網友熱議。崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，社宅應朝「物美、價平實」前進，...

新店古厝移置 打造傳統建築園區

新北市新店十四張地區存有多間百年古厝，為早年開墾的劉氏家族所有，因捷運環狀線工程及區段徵收，新北市政府決議將「劉氏宗祠」...

十四張文資遷移 專家憂風貌喪失

新北市新店十四張地區，是台灣早年開墾地區，隨著捷運環狀線開發，配合機廠興建及周邊道路、住宅區、商業區等規畫，新北市推動「...

行銷雙溪 不厭亭地面漆字惹議

位在新北市雙溪、瑞芳交界，台102線海拔最高點的不厭亭是知名景點，雙溪區公所近期在不厭亭廣場地面，用紅色油漆塗寫「歡迎蒞...

認識警局神秘空間 瑞芳幼幼班參觀拘留所

瑞芳警分局為了拉近學生對地方機關的認識，邀請瑞芳國小附設幼兒園學生參訪，不僅來到地下的拘留所，看到牢籠內的起居設施，還有毒品預防，以及警察裝備的認識，孩子們更坐上警用重機拍照留念，警分局也特地贈送哨子，加深孩子們對自我保護的重視。

淡水路口電箱擋視線 易事故地方盼遷移

新北市淡水區竹圍民族路與31巷口，因路口車流量大，也有三個叉路，而一整排的台電電力設備箱就在路旁轉角處，剛好擋住車輛的安全視線，因此常常發生事故碰撞，因此市議員陳偉杰會同立委洪孟楷辦公室，要求能夠遷移保安全。

熱門新聞

明倫社會住宅3房型租金逾4萬挨轟 柯文哲：設計太豪華了

明倫社宅月租4萬惹議 北市府：月收入13萬者適用

家門前臨停頻遭檢舉罰款近萬 住戶哀求遷移消防栓

八德介壽路捷運綠線工區將全面啟動 桃市府籲改道

達德商工學生打流感疫苗出現手抖想吐、頭暈發燒 有4人住院觀察

金門鄉鎮公所假借覆土竟偷倒60車塑膠垃圾 議員氣炸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。