搶救全台最爛的路見成效 中央再給1.2億修投89線

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路號稱「全台最爛的路」，常因颱風豪雨受災坍方，縣府為針對該線46.3K、49K及52K三大危險路段進行改善工程，而從今年連接動工至今，進度超前且成效不錯，近期再獲中央補助近1.2億元改善路面。

縣府指出，投89線是力行、紅葉等部落回家的路，更是仁愛發展觀光和載運農產品的必經幹道，但路況太差被稱做「全台最爛的路」，成鄉民之痛；縣長林明溱後上任後極力改善，今年更鎖定3大危險路段進行明隧道、修路固坡等工程。

其中，46.3K明隧道工程經費龐大，至今共花費1億3900多萬元，今年9月動工，因工程順利，進度大幅超前17%，已達到26.88%，原訂111年3月完工可望再提前，後續也會監督確保施工品質；另52K進行鋼性路面改善也接近完工。

而49K路段連年持續嚴重下陷，縣府為此改線加固邊坡路基，同時利用貨櫃堆疊設置保護駁坎，如今改線路段已完工，該段路基已堅固，邊坡也在鋼軌樁護欄保護下更穩固，貨櫃護坡工程則在堆疊兩層後發現仍不足，現正追加推疊第三層。

工務處表示，投89線除現有道路改善工程進度超前外，先前向公路總局新提報的全線破損路面及危險路段擇要改善工程，已獲列入生活圈計畫，其中路面改善約8888萬元、邊坡管理作業費近3000萬元，縣府在未來2年會逐步落實執行。