新北林口區文化一路一段25個汽車停車格 將納管收費
新北林口區文化一路1段22巷的路邊停車格，出現遭長期占用，新北交通局指出，自12月1日起實施收費管理，平日上午8點至下午6點每半小時收費10元，星期例假日則不收費。
交通局停車營運科長許芫綺說，林口區人口成長快速，文化一路1段22巷因停車需求高，避免遭長期占用並提升停車轉換率，讓公共停車格位能公平輪替使用，邀集各單位會勘後，決議把25格汽車停車位納入路邊停車收費管理。
許芫綺指出，該處停車格已設置收費告示牌，並利用夾單宣導，收費後若有無牌車、廢棄車等久占停車車輛，會立即通報相關單位拖吊處理。
許芫綺說，駕駛人在收費路段停車離開時未見繳費單或連假期間有到期的繳費單，可利用行動支付App（停車大聲公、街口支付、車麻吉、Pi行動錢包、歐付寶、一卡通、橘子支付、萬付通及遠傳電信等9家App）、全國繳費網線上查詢繳費。
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