新北林口區文化一路一段25個汽車停車格 將納管收費

新北林口區文化一路1段22巷的路邊停車格，出現遭長期占用，新北交通局指出，自12月1日起實施收費管理，平日上午8點至下午6點每半小時收費10元，星期例假日則不收費。

交通局停車營運科長許芫綺說，林口區人口成長快速，文化一路1段22巷因停車需求高，避免遭長期占用並提升停車轉換率，讓公共停車格位能公平輪替使用，邀集各單位會勘後，決議把25格汽車停車位納入路邊停車收費管理。

許芫綺指出，該處停車格已設置收費告示牌，並利用夾單宣導，收費後若有無牌車、廢棄車等久占停車車輛，會立即通報相關單位拖吊處理。