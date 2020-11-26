快訊

阿根廷足球巨星馬拉度納 心臟病過世享壽60

明倫社宅3房型租金高 北市檢討居住空間合理性

中央社 / 台北25日電

台北市都發局今天表示，有關明倫社會住宅44坪3房型租金過高，不符民眾對社宅期待，會再檢討社宅居住空間規劃設計合理性，明倫社宅3房型不是租金定價過高，是空間規劃不同。

北市府都市發展局辦理招租中的明倫社會住宅，位於捷運圓山站附近，因44坪（含公設）3房型45戶，每戶月租為新台幣4萬500元，引發熱議。都發局晚間表示，定價過程是委託估價師查估周邊市場行情，以新成屋標準，周邊行情租金單價每坪約1460元至1690元。

都發局指出，經考量承租人負擔能力及社會住宅興建營運管理成本，並以目前租金定價標準，明倫社宅實收租金每坪每月842元，接近周邊中古屋行情，約新成屋租金行情5.5折，定價未過高。

都發局表示，社宅應與過去國宅有差異，新形態社宅居住空間設計與過往社宅坪型需有較大差異，明倫社宅3房型租金與其他社宅3房型比較，並非租金定價過高，是空間規劃不同。

都發局指出，後續會通盤檢討社會住宅居住空間設計對租金定價及市民合理負擔能力，並開始階段性檢討社宅居住空間設計、使用坪數合理性、租金標準，也會合理調整目前規劃設計、施工中社宅。

都發局表示，社會住宅政策需考量財政永續規劃，讓社宅永續經營，且要綜合考量估價結果、承租人負擔能力、興建營運自償性標準，才能訂定社宅租金。

社宅 社會住宅

延伸閱讀

社宅遍地開花 國家住都中心明年推1.5萬戶

國家住都中心明年推50案社宅 共計1.5萬戶

北市明倫社宅開放申請 規劃110年3月入住

史上最大規模社宅興建啟動 花敬群：低建蔽作鄰里公園

相關新聞

十四張文資遷移 專家憂風貌喪失

新北市新店十四張地區，是台灣早年開墾地區，隨著捷運環狀線開發，配合機廠興建及周邊道路、住宅區、商業區等規畫，新北市推動「...

明倫社宅申租 3房型租金逾4萬元

台北市長柯文哲拚社宅政績，任內第一個「從無到有」的明倫社宅，今天起到12月9日開放民眾申請租住，預計明年1月抽籤、3月入...

坪數大、租金高 張金鶚：社宅政策需改進

明倫社會住宅44坪3房型月租高達4萬500元，引發網友熱議。崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，社宅應朝「物美、價平實」前進，...

新店古厝移置 打造傳統建築園區

新北市新店十四張地區存有多間百年古厝，為早年開墾的劉氏家族所有，因捷運環狀線工程及區段徵收，新北市政府決議將「劉氏宗祠」...

行銷雙溪 不厭亭地面漆字惹議

位在新北市雙溪、瑞芳交界，台102線海拔最高點的不厭亭是知名景點，雙溪區公所近期在不厭亭廣場地面，用紅色油漆塗寫「歡迎蒞...

認識警局神秘空間 瑞芳幼幼班參觀拘留所

瑞芳警分局為了拉近學生對地方機關的認識，邀請瑞芳國小附設幼兒園學生參訪，不僅來到地下的拘留所，看到牢籠內的起居設施，還有毒品預防，以及警察裝備的認識，孩子們更坐上警用重機拍照留念，警分局也特地贈送哨子，加深孩子們對自我保護的重視。

淡水路口電箱擋視線 易事故地方盼遷移

新北市淡水區竹圍民族路與31巷口，因路口車流量大，也有三個叉路，而一整排的台電電力設備箱就在路旁轉角處，剛好擋住車輛的安全視線，因此常常發生事故碰撞，因此市議員陳偉杰會同立委洪孟楷辦公室，要求能夠遷移保安全。

汐止人行道破損民眾跌倒 先移樹改善鋪面

汐止區新台五路靠近水源路口，因人行道上種了整排的小葉欖仁樹，只是時間一久，樹根隆起，造成沿路的人行道磚破損嚴重，不少民眾走路跌倒，目前大樹已經移走，至於人行道何時改善，今(25)日上午，市議員白珮茹也要求改善鋪面。

淡水弱勢兒童挑新衣 淡信基金會助溫暖過冬

為幫助在地的弱勢兒童能夠溫暖過冬，淡信慈善基金會與台北家扶中心合作，邀請80位的弱勢兒童家庭到淡水捷運站前方的購物廣場，免費進到服飾店挑選新衣，淡信慈善基金會希望以實際的作為，來幫助弱勢兒童。

收成遇雨不影響 汐止冬茶維持高水準CP值高

今年汐止區冬茶比賽，今(25)日在汐止區農會的休閒中心登場，現場一樣是邀請了專業委員，進行評比，從茶湯色澤、香氣、味道去評比，雖然，今年因為採收製茶時下雨，增加難度，不過，茶農憑著製茶老經驗，一樣維持高水準，評審委員也說，汐止包種茶是CP值高的好茶。

青年事務一年預算僅14萬？議員要求北市成立青年局

各縣市政府陸續設置專為青年服務的局處，但台北市議員陳政忠指出，台北市沒有青年事務局，青年事務僅在研考會下的青年事務委員會...

台灣最大傳統建築園區 最快後年完工

新北市新店十四張地區存有多間百年古厝，為早年開墾的劉氏家族所有，因遇捷運環狀線工程及區段徵收，新北市府決議將「劉氏宗祠」...

熱門新聞

明倫社會住宅3房型租金逾4萬挨轟 柯文哲：設計太豪華了

明倫社宅月租4萬惹議 北市府：月收入13萬者適用

板橋逛完耶誕城還能去哪？在地人口袋名單曝光 夜市、古蹟通通有

盧秀燕怨中捷「兩男人幹的！」柯文哲：歹勢 負責到底

達德商工學生打流感疫苗出現手抖想吐、頭暈發燒 有4人住院觀察

金門鄉鎮公所假借覆土竟偷倒60車塑膠垃圾 議員氣炸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。