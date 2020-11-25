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亞太華綸獎頒獎 聚焦企業轉型

攝影中心 / 記者陳柏亨/即時報導
第四屆亞太華綸獎頒獎，台北市副市長黃珊珊、新北市前市長朱立倫等人與會。圖/亞太華綸獎提供
第四屆亞太華綸獎頒獎，台北市副市長黃珊珊、新北市前市長朱立倫等人與會。圖/亞太華綸獎提供

第四屆「亞太華綸獎」昨晚在大直典華舉行頒獎典禮，頒獎表揚在產業創新與傳承的優越表現的企業，亞太華綸獎活動由台北市政府觀傳局、產發局、民政局等官方指導，並舉辦座談活動、輔以產品展示，邀請台北市副市長黃珊珊與新北市前市長朱立倫與財團法人青年發展基金會董事長連勝文與產發局長林崇傑等產官學代表與談，針對疫情期間企業轉型，決勝關鍵為主題進行討論。

　中華兩岸企業發展聯合總會榮譽總會長趙守博致詞時表示，華綸二字取自「華企翹楚，經綸國際」之意，主要發掘對於世界產業交流具有卓越貢獻的成功企業家，亞太華綸獎已舉辦四屆，是商界指標性頒獎典禮，期待透過華綸獎這個平台，讓更多華人為全球經濟貿易有所貢獻。

中華兩岸企業發展聯合總會長黄淑霞說，今年以「企業轉型、決勝關鍵」為主軸，讓專家、產業界名人及獲獎者，藉由座談會共同激盪，獲得跨入後疫情時代的商機與發展契機。華綸獎包含創新企業、傑出創業、卓越經營、永續薪傳等不同面向，獲得殊榮的企業菁英們，是灌溉社會正能量的典範與種子，也是提升各產業穩定發展的動能。

趙守博表示希望透過華綸獎這個平台，幫助更多優秀的華人企業家在國際發光發熱。圖/亞太華綸獎提供
趙守博表示希望透過華綸獎這個平台，幫助更多優秀的華人企業家在國際發光發熱。圖/亞太華綸獎提供

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