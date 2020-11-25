【即時短評】宜蘭新城橋完工遙遙無期 得獎又有何意義

橋梁改建拓寬提供通行之便，各界樂觀其成，站在居民立場當然是希望早日完工通車，但宜蘭新城橋完工跳票不只一次，其間為了向勞動部提報危場評估並爭取報獎，造成工期大拖延，視民眾通行權益為何物？上周如願抱回「金安獎」，這座獎與工地的抗議布條對比之下，卻極為諷刺。

新城橋延後通車的理由多，但最扯的是，公路總局第四區工程處向勞動部提報危險工作場所評估時，從去年4月10日搞到7月30日才審查通過，前後將近4個月。第一次提報危場評估，是依照規定採取橋中間段70公尺的公安送審，但因欠缺文件被勞動部退回，5月底提報又被退，直到7月底才審查過關。

一般正常的危場評估時間1個多月，但四工區處在送審期間，卻把橋中間段的評估範圍擴大為全橋段範圍，其求好心切可想而知，此舉在爭取金安獎受評時也可以加分，但一座橋最重要是工程品質及工期必須符合民眾期待，不在於爭取一座代表職業安全衛生優良的金安獎，施工單位畫錯重點，挨批罔顧百姓通行權益於不顧。

宜蘭橋改建工程這次也得了「金安獎」，同樣都是得獎橋梁，為何民眾的感受大不同？

宜蘭橋改建新橋比新城橋晚施工，已提早10月底完工通車，新城橋卻從最早說的今年5月完工，多次延後，最新工程看板寫明天完工。爆出抗議之後，立委陳歐珀前天在臉書公告新城橋年底通車，四區處發新聞稿又說明年元月15日通車，到底要聽誰的？

宜蘭舊橋封閉改建前，縣政府花不到3個月先蓋便橋以利通行，新城橋附近居民也要求蓋便橋，但公路總局告訴大家蓋便橋至少要半年，所以居民才同意忍受通行之不便繞行遠路，期待這樣的配合能換來如期完工，結果卻完全相反，民眾情何以堪？施工單位的誠信何在？