快訊

獨／新北女警酒駕被調職 一個月後竟又再度酒駕

華航最新塗裝出爐！「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青年事務一年預算僅14萬？議員要求北市成立青年局

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會建議北市府成立青年事務局。記者楊正海／攝影
台北市議會建議北市府成立青年事務局。記者楊正海／攝影

各縣市政府陸續設置專為青年服務的局處，但台北市議員陳政忠指出，台北市沒有青年事務局，青年事務僅在研考會下的青年事務委員會，一年只編列14萬預算，難怪多年來市府對青年事務可謂一事無成；對此，北市府表示，暫無成立事務局的需要，但青委會可適時協助局處推出青創服務。

陳政忠指出，青年事務的推動，包括青年就學、就業、住宅、生活、安全與相關權益，涉及層面甚廣，相關主要業務分別由教育局、勞動局、社會局、警察局等單位負責，造成多頭馬車，台北市政府有須要設立專責青年事務局的一級單位負責統籌、規劃、推動。

陳政忠說，目前全國各縣市政府多有陸續成立與青年事務相關的專責一級單位，負責推動青年相關權益的規劃與事務之發展，以避免原有各局處間對青年事務的整合問題與相互間的衝突。

另外，也有議員也建議台北市政府完進行一級單位的整併，例如公訓處與研考會合併。陳政忠建議，台北市政府可在明年議會第一會期開議前完成台北市政府相關單位的整併，同時成立「青年事務局」一級單位規劃，將組織修編案送議會審議，以利台北市政府能於111年度正式成立「青年事務局」以提升對台北市青年事務發展的落實推動與青年實質權益的保障。

市府表示，青委會為政策幕僚型任務編組，主要在發揮跨域整合與合作，引進青年世代觀念與做法，適時協助局處推出創新服務或內容。至於經費編列，因非業務執行單位，仍屬合理。

市府強調，目前幾乎各局處都有涉及青年相關業務，例如教育、就服、社宅等，希望各局處針對不同族群、青年都能照顧與保障，會在既有的組織下，依據青年朋友的實際需求，繼續強化、優化對青年的照顧與服務。

青年 北市 警察

延伸閱讀

議員盼成立青年局 新北：110年先設行動辦公室

北市推購買新版景點暢遊卡 可抽跨年晚會VIP席

動物園石虎挖岩壁疑逃脫 北市：持續協尋

北市明倫社宅開放申請 規劃110年3月入住

相關新聞

明倫社宅月租4萬惹議 北市府：月收入13萬者適用

北市長柯文哲自豪明倫社會住宅，具有時代意義且符合居住正義，但卻被發現44坪3房型月租高達4萬500元，崔媽媽基金會執行長...

青年事務一年預算僅14萬？議員要求北市成立青年局

各縣市政府陸續設置專為青年服務的局處，但台北市議員陳政忠指出，台北市沒有青年事務局，青年事務僅在研考會下的青年事務委員會...

台灣最大傳統建築園區 最快後年完工

新北市新店十四張地區存有多間百年古厝，為早年開墾的劉氏家族所有，因遇捷運環狀線工程及區段徵收，新北市府決議將「劉氏宗祠」...

十四張區段徵收文資恐拆遷 文史工作者籲原地保留

新北市新店十四張地區，是台灣早年開墾地區，但隨著捷運環狀線開發，配合機廠興建及周邊道路、住宅區、商業區等規畫，新北市推動...

辣椒醬媽媽不畏昂貴手術費 醫判女兒「活不過6歲」堅強撐過

單親媽媽方怡閔開小麵攤、製作辣椒醬、網拍，憑力量養育2名年幼子女，籌措罹患罕見疾病的小女兒醫藥費，女兒撐過醫師判定的「活...

青年事務委員會增加預算 新北議員籲直接成立青年局

新北議會今審議預算，多名議員欲刪減研考會青年事務委員會相關作業費235萬元，認爲預算比去年多就要明確成立青年局，否則予以...

寫下2021年期許字「暖」 侯友宜：人心是暖的

新北市長侯友宜今日在「雲端最前線」直播節目，寫下2021年新北市期許代表字「暖」，侯友宜說，人跟人之間才是最重要，要有感...

光華商場台電變電箱竟成煙灰缸 應曉薇：恐引起大爆炸

台北市光華商場內設置5大7小變電箱，台北市議員應曉薇發現，權責單位是台電，卻疏於巡查，讓變電箱禁區內散落滿地的菸蒂，儼然...

有「邊緣優勢」的吸引力？侯友宜妙回：我不懂管理學

新北市市長侯友宜因在各大民調排名中拔得頭籌，引發外界「藍營新共主」討論。侯友宜今日在「雲端最前線」直播節目時表示，大家都...

大安龜殼生態區被偷倒廢棄物 議員施志昌要求速查嚴懲

台中市議員施志昌今天接獲民眾陳情，大安龜殼生態園區旁風力發電機附近被不肖份子偷倒廢棄物，今天立即和相關單位到現場查看狀況...

民調排名都在前段班 侯友宜：努力把事情做好

新北市長侯友宜在各民調結果中，都排在前段班，侯友宜今日在「雲端最前線」直播節目時表示，他謝謝大家關心這些民調順序，他還是...

職人進入國小校園授課 學生體驗「行動餐車」現學現吃

北市國小職探今天起跑！為讓學生認識百工百業，台北市教育局推動「職探到校服務活動」，首站來到大同區大橋國小，邀請5種職業類...

熱門新聞

明倫社會住宅3房型租金逾4萬挨轟 柯文哲：設計太豪華了

板橋逛完耶誕城還能去哪？在地人口袋名單曝光 夜市、古蹟通通有

達德商工學生打流感疫苗出現手抖想吐、頭暈發燒 有4人住院觀察

盧秀燕怨中捷「兩男人幹的！」柯文哲：歹勢 負責到底

明倫社宅月租4萬惹議 北市府：月收入13萬者適用

新城橋通不了車！民代爆施工單位為得獎 完工一再跳票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。