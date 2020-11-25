青年事務一年預算僅14萬？議員要求北市成立青年局

各縣市政府陸續設置專為青年服務的局處，但台北市議員陳政忠指出，台北市沒有青年事務局，青年事務僅在研考會下的青年事務委員會，一年只編列14萬預算，難怪多年來市府對青年事務可謂一事無成；對此，北市府表示，暫無成立事務局的需要，但青委會可適時協助局處推出青創服務。

陳政忠指出，青年事務的推動，包括青年就學、就業、住宅、生活、安全與相關權益，涉及層面甚廣，相關主要業務分別由教育局、勞動局、社會局、警察局等單位負責，造成多頭馬車，台北市政府有須要設立專責青年事務局的一級單位負責統籌、規劃、推動。

陳政忠說，目前全國各縣市政府多有陸續成立與青年事務相關的專責一級單位，負責推動青年相關權益的規劃與事務之發展，以避免原有各局處間對青年事務的整合問題與相互間的衝突。

另外，也有議員也建議台北市政府完進行一級單位的整併，例如公訓處與研考會合併。陳政忠建議，台北市政府可在明年議會第一會期開議前完成台北市政府相關單位的整併，同時成立「青年事務局」一級單位規劃，將組織修編案送議會審議，以利台北市政府能於111年度正式成立「青年事務局」以提升對台北市青年事務發展的落實推動與青年實質權益的保障。

市府表示，青委會為政策幕僚型任務編組，主要在發揮跨域整合與合作，引進青年世代觀念與做法，適時協助局處推出創新服務或內容。至於經費編列，因非業務執行單位，仍屬合理。

市府強調，目前幾乎各局處都有涉及青年相關業務，例如教育、就服、社宅等，希望各局處針對不同族群、青年都能照顧與保障，會在既有的組織下，依據青年朋友的實際需求，繼續強化、優化對青年的照顧與服務。