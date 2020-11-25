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十四張區段徵收文資恐拆遷 文史工作者籲原地保留

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
上百年歷史的大坪林圳系統及過水橋。圖／文史工作者施其陽提供
上百年歷史的大坪林圳系統及過水橋。圖／文史工作者施其陽提供

新北市新店十四張地區，是台灣早年開墾地區，但隨著捷運環狀線開發，配合機廠興建及周邊道路、住宅區、商業區等規畫，新北市推動「新店十四張B單元區段徵收案」，許多珍貴文資卻恐犧牲。經地方陳情，市府決議於安坑輕軌K9站旁畫設公園保留珍貴樹木及樟樹群，並異地重組明記堂古厝門樓，部分保留既有大坪林圳系統。但文史工作者認為，文史資產一旦遷移，就喪失了原本風貌，應原地保留。

十四張地區約位於現今新店區中央、中山、和平等里，是新店最早開發的區域，形成街市，古稱「店仔街」。18世紀末期，劉氏家族率先來此開墾，留存許多百年古厝，另也有林氏、陳氏及連氏等家族祖厝，以及上百年歷史的大坪林圳及過水橋，還有珍貴樹木及樟樹群。

城鄉局指出，位於環狀線十四張站周邊的「新店十四張B單元都市計畫」全區約34.47公頃，去年7月24日辦理再公開展覽，為配合民眾意見，保留地方文史，將於安坑輕軌K9站旁畫設1處公園，保留珍貴樹木及樟樹群，另也調整機關用地位置，原地保留公告珍貴樹木之茄苳樹。

城鄉局說明，由於明記堂古厝門樓與其它劉氏古厝放在一起才更顯意義，將優先異地重組至央北的傳統建築群聚園區，交由文化局評估，預計下周會勘，另文史團體建議保留的水圳及過水橋，分別位於捷運機廠北側及南側的商業區、住宅區及道路預定地，將盡量保留原有意象，整合至附近公兼汙用地。

文史工作者施其陽表示，大坪林圳遺留的過水橋存在時間超過百年，雖有向文化局提報古蹟，但目前仍無結論，劉家古厝及門樓雖也曾提報歷史建築，但因古厝主體年久失修，不被受理，經文史團體及梁剛銘老師努力整理資料說服公部門，才保留住門樓。

施其陽說，歷史文資一旦拆遷，就喪失了原有風貌，希望保存在原地，結合地方發展，規畫公園或紀念園區，才可以保留最原始的歷史樣貌。

上百年歷史的大坪林圳系統及過水橋。圖／文史工作者施其陽提供
上百年歷史的大坪林圳系統及過水橋。圖／文史工作者施其陽提供
劉氏明記堂古厝門樓現況。圖／新北城鄉局提供
劉氏明記堂古厝門樓現況。圖／新北城鄉局提供
新北市府決議於安坑輕軌K9站旁畫設公園保留珍貴樹木及樟樹群。圖／新北城鄉局提供
新北市府決議於安坑輕軌K9站旁畫設公園保留珍貴樹木及樟樹群。圖／新北城鄉局提供

文史工作者 坪林

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