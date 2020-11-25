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收成遇雨不影響 汐止冬茶維持高水準CP值高

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區冬茶比賽在汐止區農會的休閒中心登場，評審委員說，汐止包種茶是CP值高的好茶。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區冬茶比賽在汐止區農會的休閒中心登場，評審委員說，汐止包種茶是CP值高的好茶。 圖／觀天下有線電視提供

今年汐止區冬茶比賽，今(25)日在汐止區農會的休閒中心登場，現場一樣是邀請了專業委員，進行評比，從茶湯色澤、香氣、味道去評比，雖然，今年因為採收製茶時下雨，增加難度，不過，茶農憑著製茶老經驗，一樣維持高水準，評審委員也說，汐止包種茶是CP值高的好茶。

茶葉改良場助理研究員張正桓表示，汐止文山包種茶是維持中上的水準，今年的製茶環境是比較不好的，因為今年收成時遇到下雨，其他區的茶多多少少都有受到影響，不過，汐止雖然量變少，卻有維持住一定的水準，整體來說，我推薦汐止的好茶，因為相對其他茶區而言是CP值高的好茶。

汐止區長陳健民指出，非常恭禧今天比賽結果出爐是由賴添福獲得特等獎，另外還有五位的頭等獎，這幾年汐止的茶葉雖然量不多，但是質量都非常優，不管是在茶葉的外觀、色澤還有泡出來的香氣，在新北市算是品質非常好的茶葉。

汐止區農會推廣部主任謝淑貞說，每一點的茶葉，農會都會經過農藥快篩的檢驗，而且市政府也會來抽查，所以，如果消費者買到這個比賽茶都是非常安全的，那如果消費者喜愛的話就要搶先來買，比賽茶在下星期就會開賣。

汐止 茶葉 農會

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