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淡水弱勢兒童挑新衣 淡信基金會助溫暖過冬
為幫助在地的弱勢兒童能夠溫暖過冬，淡信慈善基金會與台北家扶中心合作，邀請80位的弱勢兒童家庭到淡水捷運站前方的購物廣場，免費進到服飾店挑選新衣，淡信慈善基金會希望以實際的作為，來幫助弱勢兒童。
身為基金會董事長同是也是前立委呂孫綾表示，過去淡信相當關心弱勢兒少家庭，在她當立委的這段期間，也成立了兒少權益聯盟，針對兒童權益法案也做了許多修正，為的就是要關心維護兒少的權益，而這一次的活動，更能夠用實際的行動來幫助他們，讓這些家庭增添新衣物。
台北家扶中心社工員王育蓁表示，其實過去這些弱勢兒童家庭，平常沒有什麼經濟能力或是機會來購買許多的新衣，大多都是接受社會愛心的二手衣物，來補足日常生活所需要的穿著，而這次相當感謝淡信基金會的幫助，讓這80位兒童的家庭，有著全新的衣服，不只是能夠溫暖的渡過這個冬天，也感受到社會對他們的關心。
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