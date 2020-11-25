汐止人行道破損民眾跌倒 先移樹改善鋪面

汐止區新台五路靠近水源路口，因人行道上種了整排的小葉欖仁樹，只是時間一久，樹根隆起，造成沿路的人行道磚破損嚴重，不少民眾走路跌倒，目前大樹已經移走，至於人行道何時改善，今(25)日上午，市議員白珮茹也要求改善鋪面。

文化里長余寶聰說，在新台五路加油站到連興街口的這一段人行道，因為樹太大了，樹根隆起造成磚塊凸出破損，尤其這一段包括遠東跟東科的上班族，都會走這裡進出包括中午到連興街吃午餐，常常都會踢到磚塊，所以，之前就有請白議員辦理會勘，經過一年多終於在前幾天把樹移走了，後續不平的地方養工處先打水泥鋪平。

市議員白珮茹指出，因為底下是大型的排水箱涵，所以，我們希望將樹做移植，那入冬之後，也請市府養工處、公所等相關單位移到比較適合生長的地方，第二階段就會進行排水及人行道的改善。

白珮茹表示，因為這邊的水量非常的大，那這邊的排水箱涵，里長也建議水路部分能夠導到康誥坑溪，避免像現在往連興街方向流排水壓力非常大，所以，第二階段除了排水改善，鋪面的部分會再請相關單位來會勘全部更新，主要是用明年的預算來執行，希望能夠順利來推動，讓民眾進出能夠更安全。