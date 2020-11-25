認識警局神秘空間 瑞芳幼幼班參觀拘留所

瑞芳警分局為了拉近學生對地方機關的認識，邀請瑞芳國小附設幼兒園學生參訪，不僅來到地下的拘留所，看到牢籠內的起居設施，還有毒品預防，以及警察裝備的認識，孩子們更坐上警用重機拍照留念，警分局也特地贈送哨子，加深孩子們對自我保護的重視。

難得晴朗的一天，瑞芳國小附設幼兒園在老師帶領下，實際走逛市區認識家鄉環境，並來到目的地瑞芳警分局接受警察叔叔阿姨的導覽，幼幼班小小年紀對於警察職業充滿想像，興奮且乖乖地遵守分局嚴謹的氛圍。

瑞芳分局偵查隊副隊長王信惟表示，這次的導覽特別來到警分局地下的拘留所，孩子們踩著陰涼的階梯來到神秘空間，看到跟想像中很不一樣的牢籠柵欄，是預防嫌疑犯自我傷害的防護措施，而孩子們親自認識毒品的各種樣貌，有的像巧克力或跳跳糖，最好的杜絕方法便是拒絕沒來由送糖、咖啡包等物品的陌生人，才能保證自身安全。

瑞芳國小校長盧娟娟表示，此次參訪還有逼真體驗，幼兒園孩子們穿上螢光背心指揮交通，又或戴上防彈頭盔、盾牌抵擋槍犯，還有拉風的警用重機讓孩子們開心乘坐拍照，最近因為女大學生偷襲勒斃事件，警分局特別送給孩子們每人一個哨子，宣導自我保護的重要，而孩子們也用心製作了卡片，感謝這次豐富的導覽，以及警察叔叔阿姨平日的辛苦付出。