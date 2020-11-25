議員盼成立青年局 新北：110年先設行動辦公室

新北市副市長謝政達今天在藍綠議員要求成立青年事務局下表示「正朝這個方向辦理」；研考會主委林豐裕表示，明年將先成立行動辦公室進行業務整合，明年中可提出評估報告。

新北市議會今天進行110年度預算審查，由於青年相關事務散布在各局處，可是從105年成立的青年事務委員會卻成效不彰，藍綠議員紛要求成立青年事務局。

民進黨議員李坤城等多人強調應設青年事務專責局處，王淑慧及周雅玲則質疑青年事務預算散布各局處，若不成立青年局，相關預算應全數刪除；張志豪要求研考會盤整各局處有關青年事務的預算資源項目，並於明年中向議會提出執行成效報告。

國民黨議員楊春妹及林金結等人也要求市府儘速成立青年局，不管是成立局或處，都應該說清楚，才能深入了解年輕人的意見心聲並提供服務。

謝政達對議員要求成立青年局的建議表示，市府正朝這個方向辦理，但明年會先由研考會辦理業務匯整等工作。

林豐裕表示，新北市18到40歲的青年人數達130萬人，相關業務散布在16局處，不管要成立局或處，都要加強青年事務的單位，明年將先試辦行動辦公室，由專責辦公室及人員來運作。

他表示，試辦上將參考教育部青年發展署或桃園青年事務局等單位運作情形，進行跨局處的青年單位試運作，以了解各業務執行情形，了解青年意見並設計出具體青年政策，預定於明年5月底前向議會提出試辦檢討報告。