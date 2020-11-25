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北市推購買新版景點暢遊卡 可抽跨年晚會VIP席

中央社 / 台北25日電

北市觀傳局今天公布跨年晚會第3波演出名單，包含歌手艾怡良等4人，並同時宣布，為慶祝新版景點暢遊卡上市，即日起只要購買一組2張暢遊卡，有機會抽中跨年晚會VIP席。

北市府觀光傳播局發新聞稿指出，第3波「台北最High新年城─2021跨年晚會」演出名單，再添4名實力人氣兼具的藝人，包人艾怡良、宋念宇、蕭秉治、婁峻碩都確定留在陪伴民眾台北跨年。

此外，觀傳局表示，為慶祝景點暢遊卡2.0新版上市，並持續回饋支持北北基好玩卡的旅客，同時舉辦「買景點暢遊卡，抽2021台北跨年晚會VIP席位」活動，即日起至12月20日，民眾只要購買台北跨年專區活動套票一組，就能獲抽獎資格，有機會登上跨年晚會VIP席。

觀傳局指出，買景點暢遊卡抽VIP席位，活動將在12月22日中午公布得獎名單，抽出10組，共20個VIP席。

觀傳局表示，今年北北基好玩卡將再升級，為滿足國旅熱潮，讓旅客在台北有物超所值暢遊，即日起，景點暢遊卡內含可免費入場23個景點，民眾購買後，可搭美麗華摩天輪、參觀袖珍博物館等行程，並有西門、北投、貓空商圈限量禮包等優惠。

觀傳局指出，台北跨年演唱會超強卡司將陸續對外公布，建議民眾規劃一趟來台北行程，相關活動可至「北北基好玩卡—跨年活動官網」或台北旅遊網查詢。

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