明倫社宅月租4萬惹議 北市府：月收入13萬者適用

北市長柯文哲自豪明倫社會住宅，具有時代意義且符合居住正義，但卻被發現44坪3房型月租高達4萬500元，崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，社宅應朝「物美、價平實」方向前進，明倫社宅坪數大又豪華，才會造成高額成本及租金。北市都發局表示，市府會依照「分期租金補貼」來進行補貼，並非所有人承租3房型都須負擔4萬多元，但針對坪數大小及其設計會再做檢討。

明倫社宅高額租金讓民眾瞠目結舌，不少人在網路留言表示，「月租4萬元，房貸都可以背1千多萬了」、「這樣的房租，還不如直接買房，住久了就是自己的」；也有人持平表示，「這個價格在台北真的是破盤價秒殺款，但我還是租不起」、「部分國宅出租空屋就要3萬多」；更有民眾懷疑，「花4萬元租房者，真的符合社宅實驗對象嗎？」

呂秉怡表示，社宅確實要符合年輕人或弱勢家族可負擔的租金，明倫社宅第一，因坪數較大，第二，台灣社會住宅普遍現象及通病，就是因由都市發展及社宅部門所興辦，因此市府或相關單位會要求財務平衡，將土地取得、房屋興建、後期管理等成本算進租金。

呂指出，明倫社宅也要求許多專業證照，包含綠建築、智慧建築、無障礙空間、耐震等4大標章，「每個標章代表要花更多資源」。他建議，社宅所用材料、坪數大小及相關規畫都應平實，若要達到總統蔡英文8年20萬戶社宅，或是柯文哲8年2萬戶社宅目標，大量興建社宅就應朝「物美、價平實」的方向去興建；在物業管理上也以智慧化方式取代人力，降低保全等相關管理費用。

對此，都發局說明，北市社宅需考量興建成本、55年管理營運成本、重置費用、地價房屋稅等費用，住戶僅需負擔店鋪、停車場、租金及管理費，而租金也會參考周邊市場房屋來定價，明倫社宅租金是參考周邊中古屋華廈價格，每坪約840元。

北市社宅租金普遍略高情況，讓弱勢家庭、年輕小資族或是一般家庭都吃不消，都發局表示，興建成本都有在控制，礙於原物料年年上漲，加上新冠肺炎疫情等挑戰，但會研議出一個讓大家都能負擔的價格。事實上，北市社宅每坪單價都跟中古屋相同，但總價就是偏高，這是目前要解決的問題。

針對明倫社宅4萬餘元租金，都發局也解釋，社宅租金皆以市價85折計算，並根據「分期租金補貼」 針對不同收入者收取不同租金。根據北市社宅招租網資料顯示，家庭所得位於40至50％分位點，也就是年收入140萬至158萬、平均月薪13萬民眾，才需負擔4萬元房租。

另外，高額租金也代表市府須面臨龐大補助金費，都發局坦言，目前補貼金額依所得級距補貼3000至1萬1千元，市長要蓋2萬戶社宅，編列1億餘元。未來超過2萬戶後，其補貼金額會更可觀，對於市庫會有影響，因此近期也與社盟討論是否調整補助金費，把資源留給最需要的人。