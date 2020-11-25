青年事務委員會增加預算 新北議員籲直接成立青年局

新北議會今審議預算，多名議員欲刪減研考會青年事務委員會相關作業費235萬元，認爲預算比去年多就要明確成立青年局，否則予以刪減。新北研考會指出，明年成立行動辦公室，預計明年上半年就有雛型，確認是否成為專責機構。經討論後該筆預算最後未刪除。

青年事務委員會相關作業費往年編列220萬元，明年度預算為455萬元，市議員李坤城、張志豪、王淑慧、周雅玲、廖宜琨、林銘仁、鍾宏仁、陳世榮等人都指出，應盡快成立青年局，因青年事務涉及多局處需有專責單位處理。

張志豪指出，預算增加就是要在2021年掛牌成立青年局，並開始盤整各局處有關青年事務的預算資源項目、調整人事員額、申請青創基金、青年發展計畫，並在明年6月前向議會報告籌備狀況。

研考會主委林豐裕說，新北18歲到40歲有130萬人，新北有16局處與青年事務業務，明年成立行動辦公室加強青年事務，也會參考中央青年發展署、桃園、高雄青年局的優缺點，再決定是否為專責單位。

周雅玲也說，過去個局處成立時，並未試辦才決定成立，是看市長有沒有決心。李坤城則表示，許多局處都有青年事務，最沒相關的就是研考會，希望成立專責機關，明年下半年度要清楚對外說明。