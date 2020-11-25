寫下2021年期許字「暖」 侯友宜：人心是暖的

新北市長侯友宜今日在「雲端最前線」直播節目，寫下2021年新北市期許代表字「暖」，侯友宜說，人跟人之間才是最重要，要有感情連結，今年因為疫情關係，民眾戴上口罩，無法近距離接觸，今年像斷掉一樣，包含經濟困頓、大家也很悶，但不要忘記人心是暖的，只有大家團結合作暖和在一起，就會讓台灣、新北市再度崛起。

侯友宜表示，希望明年不但安全，人心要很暖和互相努力、創造繁榮，他重視的不是硬體建設，是創造人跟人之間的連結要更緊密，人之間要關懷、期許，讓凝聚力更強大，創造一個在國際上永遠不要忘了中華民國跟這塊土地。

侯友宜表示，暖很有意義，就像他看到楊文嘉就像好兄弟，要用將心比心、犧牲奉獻的心去擁抱市民，市民覺得他做好就給鼓勵 就是正向力量，人心暖和才是最重要，不要惡意批評，人是互相鼓勵、激盪，互相攜手合作才是暖，是合作團結的力量，也是交心的力量。