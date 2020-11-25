聽新聞
test
0:00 / 0:00
寫下2021年期許字「暖」 侯友宜：人心是暖的
新北市長侯友宜今日在「雲端最前線」直播節目，寫下2021年新北市期許代表字「暖」，侯友宜說，人跟人之間才是最重要，要有感情連結，今年因為疫情關係，民眾戴上口罩，無法近距離接觸，今年像斷掉一樣，包含經濟困頓、大家也很悶，但不要忘記人心是暖的，只有大家團結合作暖和在一起，就會讓台灣、新北市再度崛起。
侯友宜表示，希望明年不但安全，人心要很暖和互相努力、創造繁榮，他重視的不是硬體建設，是創造人跟人之間的連結要更緊密，人之間要關懷、期許，讓凝聚力更強大，創造一個在國際上永遠不要忘了中華民國跟這塊土地。
侯友宜表示，暖很有意義，就像他看到楊文嘉就像好兄弟，要用將心比心、犧牲奉獻的心去擁抱市民，市民覺得他做好就給鼓勵 就是正向力量，人心暖和才是最重要，不要惡意批評，人是互相鼓勵、激盪，互相攜手合作才是暖，是合作團結的力量，也是交心的力量。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言