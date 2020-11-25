動物園石虎挖岩壁疑逃脫 北市：持續協尋

台北市議員張斯綱接獲投訴，指稱台北市立動物園石虎逃脫，至今仍未尋獲。台北市立動物園今天表示，3歲雌性石虎挖掘人工岩壁後可能逃脫或藏在洞內，已派員擴大協尋。

國民黨台北市議員張斯綱接獲投訴，市立動物園石虎日前逃脫，至今仍未尋獲，園方上週清點動物數量時，發現石虎不見，立即展開搜尋，至今尚未發現。

張斯綱說，9月發生市立動物園的食蟻獸逃脫，最後僅尋回小食蟻獸，母親至今仍下落不明；市立動物園接連發生動物脫逃，顯示園方近期管理發生嚴重漏洞，要求動物園立即全面清查園區漏洞，檢討管理流程。

動物園發言人曹先紹接受電話訪問時說，園方同仁在22日上午巡場發現園區石虎不見，調監視器發現，一隻因救傷體系送到園區的3歲雌性石虎在人工岩壁有挖掘動作，岩壁被挖出一個洞，初步研判石虎可能鑽入洞內。

他表示，目前會依過去照養石虎方式，評估可能藏匿時間，希望可誘拐石虎，初步研判石虎可能是藏在人工岩壁後方，但也不排除逃出園外，已持續使用更多方式及派員尋找石虎蹤跡。

台北市立動物園內小食蟻獸「小紅」母女9月1日翻越柵欄脫逃，園方出動大批人力後順利找到寶寶，但還沒觀察到媽媽蹤跡，動物園在10月15日呼籲民眾協尋。