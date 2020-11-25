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光華商場台電變電箱竟成煙灰缸 應曉薇：恐引起大爆炸

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市光華商場內設置5大7小變電箱，禁區內散落滿地的菸蒂，成為大型煙灰缸。圖／議員應曉薇提供。
台北市光華商場內設置5大7小變電箱，禁區內散落滿地的菸蒂，成為大型煙灰缸。圖／議員應曉薇提供。

北市光華商場內設置5大7小變電箱，台北市議員應曉薇發現，權責單位是台電，卻疏於巡查，讓變電箱禁區內散落滿地的菸蒂，儼然成為大型煙灰缸，菸蒂悶燒恐引起爆炸危險。台電表示，已立即派員到場清理。　

應曉薇表示，變電箱維護禁區只有台電能管理，光華商場已盡力勸導勿亂丟煙蒂，也看到變電箱擺放位置的危險，並已在2年前就希望變電箱能地下化，解決根本問題，但台電未顧及變電箱有可能因悶燒而引起大爆炸，未主動幫忙，還百般刁難光華商場自己找設計師規畫，再交給台電審核。　

應曉薇今前往會勘，她認為台電失責，已請市場處盡快協助，同時要求台北市政府徹底檢討台電，台電不要只租台北市政府的地卻不管理，上從天空纜線，下至變電箱，製造台北市的危險與髒亂。

對此，台灣電力公司公眾服務處副處長陳俊吉表示，已立即派員到場清理，他強調，台電平常會定期進行安全性巡視，但受限人力，無法隨時打掃清理，希望民眾有公德心，共同維護環境。

至於變電箱地下化，陳俊吉說，台電考量放置位置常惹鄰里議論，因此請商場提供意見，並非刁難，未來可透過協調會，與民代、里長、商場共同研議合適地點，台電在技術可以配合。

台北市光華商場內設置5大7小變電箱，禁區內散落滿地的菸蒂，成為大型煙灰缸。圖／議員應曉薇提供。
台北市光華商場內設置5大7小變電箱，禁區內散落滿地的菸蒂，成為大型煙灰缸。圖／議員應曉薇提供。
台北市光華商場內設置5大7小變電箱，禁區內散落滿地的菸蒂，成為大型煙灰缸。圖／議員應曉薇提供。
台北市光華商場內設置5大7小變電箱，禁區內散落滿地的菸蒂，成為大型煙灰缸。圖／議員應曉薇提供。

台電 北市 應曉薇

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