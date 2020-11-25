有「邊緣優勢」的吸引力？侯友宜妙回：我不懂管理學

新北市市長侯友宜因在各大民調排名中拔得頭籌，引發外界「藍營新共主」討論。侯友宜今日在「雲端最前線」直播節目時表示，大家都想太多，他只選擇認真努力做事，被問是否同意以管理學中的「邊緣優勢」來形容自己，侯友宜則妙回「我不懂管理學，連我自己都無法管理自己了」。

主持人楊文嘉說，新北市議員洪佳君日前受訪指出，侯友宜不是在意民調數字的人，也以「無欲則剛」來形容侯友宜，也問萬一選民說出：「給我侯友宜，其餘免談」又會怎麼看。

侯友宜表示，想太多對事情於事無補，違背自己的初衷就不好，他心中的價值很難撼動，就是國家、正義跟榮譽，養成自己這樣的個性，人生到一個階段該怎麼樣就怎麼樣，休息就休息或是回歸家庭，心情上會面臨很多挑戰。身為爸爸或是公務人員，就該把握當下做好現在的事情，其他如果的事情，都不是事情。

楊文嘉追問，以侯友宜高民調結果去交叉分析，發現中間選民支持度高過藍營選民，以管理學分析這是「邊緣優勢」，認為侯友宜不求、不刻意計畫，很像在政治漩渦中的邊緣，反而因此變成最強大的吸引力。侯友宜則妙回：「我不懂管理學，連我自己都無法管理自己了」，讓楊文嘉大笑直呼「太高明的答案，跟一般政治人物很不一樣。」