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大安龜殼生態區被偷倒廢棄物 議員施志昌要求速查嚴懲
台中市議員施志昌今天接獲民眾陳情，大安龜殼生態園區旁風力發電機附近被不肖份子偷倒廢棄物，今天立即和相關單位到現場查看狀況，施志昌請警察局與環保局儘速追查不肖份子嚴逞，並通知國有財產署與風力發電承租土地的中威公司儘速清運，還給周遭居民與自行車遊客乾淨的環境。
施志昌表示，他今天一早就接獲民眾陳情，大安龜殼生態園區遭不肖份子偷倒廢棄物，立即找市警局與環保局至現場查看。此處偏僻空曠，周遭居民較少，偶爾會有騎自行車的遊客行經，人煙稀少，這樣的條件讓不肖份子抱持僥倖心態偷倒廢棄物。
施志昌要求相關單位必須儘速追查找出真兇，並且通知國有財產署與風力發電承租土地的中威公司儘速清運，還給周遭居民與自行車遊客乾淨的環境；他也希望可以在周遭增設監視器，防止又有不肖份子偷倒廢棄物。
環保局稽查大隊表示，從現場廢棄物內容研判，應是營建廢棄物，遭偷倒的量大約是三台大貨車所承載的量，依附近居民描述，應該遭偷倒的時間應該是11月23日至24日晚間，因現場廢棄物無法判斷是何人所丟棄，會請警局與附近廠家提供監視器畫面追查，提供給檢調偵辦；大甲警分局表示，會配合環保局調閱監視器畫面追查兇手，而議員施志昌提到增設監視器部分，會視明年經費狀況增設。
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