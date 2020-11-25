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民調排名都在前段班 侯友宜：努力把事情做好

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜屢在各民調拔得頭籌，侯友宜今日在「雲端最前線」直播節目時表示，他謝謝大家關心這些民調順序，他還是只有一件事，就是努力把事情做好。圖／擷取自「雲端最前線」直播節目
新北市長侯友宜屢在各民調拔得頭籌，侯友宜今日在「雲端最前線」直播節目時表示，他謝謝大家關心這些民調順序，他還是只有一件事，就是努力把事情做好。圖／擷取自「雲端最前線」直播節目

新北市長侯友宜在各民調結果中，都排在前段班，侯友宜今日在「雲端最前線」直播節目時表示，他謝謝大家關心這些民調順序，他還是只有一件事，就是努力把事情做好，更直說「一個人不要太在乎未來職位，職位不重要，定位永遠比職位重要」。

侯友宜表示，自己歷經太多職位，最基層的刑警做到署長、校長、又回來當副市長，他只有一個人生觀念，當初為何選擇警校，就是除暴安良、打擊犯罪，每天做事情幫助被害者，捍衛社會公平正義，沒有假日跟休息，走過治安最不好的時代，看到人生起伏、悲歡離合，無法判斷明天跟意外哪天先來，更無法判斷幾年以後的事情會怎樣，但可以把今天的事情做好。

侯友宜表示，自己用這樣的態度面對現在的角色，，讓別人知道同心齊力可以創造更好市政跟人生　下一代未來才是我們要的　未來不是我的職位　是在下一代怎麼更好　城市、國家如何更好，自己是受養成教育養大的，念警校的學生永遠記得國家、正義、榮譽，養成教育的思考讓他在執行很多事情時，只記得犧牲奉獻把這些事情做到位，不會去想換什麼職位。

主持人楊文嘉提問，侯友宜是否只為當下、不去思考明天什麼位子，因為獨特的政治哲學，所以跟傳統政治人物不一樣，有很難掩飾的光芒？侯友宜則強調「我沒有政治哲學」，他一輩子都是事務官，奉公守法、努力打拚，自己做了四十多年，想法很單純。

被問及是否刻意拋棄自己的政治哲學？侯友宜說，自己就是公務人員，踏實做好應盡的責任，每天都在努力做好，到底政治是什麼？要否為選票考慮？討好選票多的人？或是為了要有多大的權力，這些想法都不在自己的考慮中，只想到對明天或對下一代好不好，哪天誰會出來不出到，自己連明天做的事情是否符合民眾需求都不知道。

侯友宜 民調

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