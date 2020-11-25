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北市明倫社宅開放申請 規劃110年3月入住

中央社 / 台北25日電

台北市都發局今天表示，明倫社會住宅從26日起開放申請，社宅規劃380戶，一房型264戶，以16坪最多，租金從新台幣1萬2900元至1萬8400元，預計明年3月入住。

都市發展局舉行「明倫社宅招租」記者會，市長柯文哲等人出席。都發局指出，明倫社宅位於承德路三段285號，鄰近捷運圓山站，原址為明倫國小，因應少子化，經歷廢校、都市計畫變更等程序，從新規劃興建社會住宅。

明倫社宅有A、B兩棟，分別為地下2層、地上11層，共380戶，包含一房型264戶、二房型71戶、三房型45戶。

都發局指出，一房型分14坪、16坪、20坪，租金分別為1萬2900元、1萬4700元、1萬8400元，戶數39戶、208戶、17戶；二房型27坪，租金2萬4800元；三房型44坪、租金4萬500元。

都發局表示，社宅租金包含管理費，以市價85折訂定，並且依申請人家庭年所得，可提供民眾租金分級補貼。

都發局指出，明倫社宅1樓、2樓為公共空間包含幼兒園、青年創業園區等；3樓以上為住宅，房間內提供廚房設施及家具設備，頂樓設有農園。

柯文哲致詞時說，明倫社宅是他任內設計規劃、興建，完工到入住，不僅外觀漂亮還有綠建築、智慧建築等，至於三房型租金過高，這部分會檢討、改進。

都發局指出，民眾可從26日至12月9日申請社宅，相關規定可上「台北市社會住宅招租網」等，且規劃28日、12月4日、5日對外開放參觀。

社宅 社會住宅 綠建築

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