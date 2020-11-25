接送未滿7歲童不受臨停限制 新北市府從寬認定

中央拍板12月起接送未滿7歲童上下車，臨停無3分鐘限制。新北市府今天公布「不含等待時間」、「只可在黃線」、「紅線臨停如無妨礙人車通行則予以勸導」等標準，強調從寬認定。

新北市政府交通局上午召開記者會，交通安全科長林昭賢指出，現行「道路交通管理處罰條例」規定，黃線不可臨停超過3分鐘，違者可依法處以新台幣300元以上、600元以下罰鍰，但接送行動不便人士不在此限。

林昭賢說，考慮到7歲以下學童生理和外在統合能力不好，需要家長陪同照顧，12月起將比照行動不便人士，可不受臨停3分鐘限制。

針對未來家長到校接送學童上下課，新北市政府警察局交通警察大隊副大隊長李仁寧說，認定標準為「不含等待時間」、「只可在黃線」、「紅線臨停如無妨礙人車通行則依權責勸導」。

李仁寧說，考慮到每個家長接送學童上下課的時間不一致，只要接近上下課時間，時間上會從寬認定，但在檢舉部分將嚴加審核，會根據影片和照片、有沒有接送行為人等做綜合判斷，有特殊情況也會跟學校確認後依個案事實判斷，若不是原本的上下課時間，即依一般法規處理。

媒體詢及是否會在學校周邊劃設更多黃線，林昭賢表示，會視學校需求彈性檢討，目前市府也在家長接送區試辦智慧臨時停車，後續會繼續推廣。